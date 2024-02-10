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Кондратюк розповів, за кого проголосував на Нацвідборі Євробачення-2024

10 лютого 2024 23:37
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Кондратюк розповів, за кого проголосував на Нацвідборі Євробачення-2024
Музичний продюсер, телеведучий Ігор Кондратюк. Фото: Facebook/svoekinoua
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Українці продовжують обговорювати результати Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024". До шведського Мальме поїде дует Alyona Alyona та Jerry Heil. Втім продюсер Ігор Кондратюк не голосував за них.

Про це він розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі Radio UA Chicago.

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За кого голосував Ігор Кондратюк на Нацвідборі

Досвідчений продюсер не сумнівався в тому, що фаворитками Нацвідбору стануть Alyona Alyona та Jerry Heil. Тому проголосував у застосунку "Дія" за іншого фіналіста.

"Я голосував за MELOVIN. Я розумів, що переможуть Alyona Alyona і Jerry Heil, ну таке буває. Я вирішив, що маю підтримати хлопця, доля з яким мене звела на "Х-факторі" (телешоу, в якому брав участь Костянтин Бочаров, справжнє ім’я MELOVIN. — Ред.). Класний, сучасний музикант, який розвивається", — зазначив Кондратюк. 

Засновник та беззмінний ведучий шоу "Караоке на майдані" виділив співака DREVO, а також гурти NAHABA та Ziferblat (посів друге місце). Кондратюк відзначив й музичного продюсера Нацвідбору Дмитра Шурова (Pianoбой). За словами Ігоря Васильовича, той відібрав цікавих та різнопланових артистів на "Нацвідбір" Євробачення-2024.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уродженка Запоріжжя Марія Сур потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на "Євробачення". Також ми розповідали, що букмекери збільшили шанси України на "Євробаченні".

Євробачення
Ігор Кондратюк
Melovin
українські зірки
Євробачення-2024

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