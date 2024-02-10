Кондратюк розповів, за кого проголосував на Нацвідборі Євробачення-2024

Музичний продюсер, телеведучий Ігор Кондратюк. Фото: Facebook/svoekinoua

Українці продовжують обговорювати результати Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024". До шведського Мальме поїде дует Alyona Alyona та Jerry Heil. Втім продюсер Ігор Кондратюк не голосував за них.

Про це він розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі Radio UA Chicago.

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За кого голосував Ігор Кондратюк на Нацвідборі

Досвідчений продюсер не сумнівався в тому, що фаворитками Нацвідбору стануть Alyona Alyona та Jerry Heil. Тому проголосував у застосунку "Дія" за іншого фіналіста.

"Я голосував за MELOVIN. Я розумів, що переможуть Alyona Alyona і Jerry Heil, ну таке буває. Я вирішив, що маю підтримати хлопця, доля з яким мене звела на "Х-факторі" (телешоу, в якому брав участь Костянтин Бочаров, справжнє ім’я MELOVIN. — Ред.). Класний, сучасний музикант, який розвивається", — зазначив Кондратюк.

Засновник та беззмінний ведучий шоу "Караоке на майдані" виділив співака DREVO, а також гурти NAHABA та Ziferblat (посів друге місце). Кондратюк відзначив й музичного продюсера Нацвідбору Дмитра Шурова (Pianoбой). За словами Ігоря Васильовича, той відібрав цікавих та різнопланових артистів на "Нацвідбір" Євробачення-2024.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уродженка Запоріжжя Марія Сур потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на "Євробачення". Також ми розповідали, що букмекери збільшили шанси України на "Євробаченні".