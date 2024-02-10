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Кондратюк рассказал, за кого проголосовал на Нацотборе Евровидения-2024

10 февраля 2024 23:37
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Кондратюк рассказал, за кого проголосовал на Нацотборе Евровидения-2024
Музыкальный продюсер, телеведущий Игорь Кондратюк. Фото: Facebook/svoekinoua
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Украинцы продолжают обсуждать результаты Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024". В шведскую Мальму поедет дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil. Впрочем, продюсер Игорь Кондратюк не голосовал за них.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Radio UA Chicago.

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За кого голосовал Игорь Кондратюк на Нацотборе

Опытный продюсер не сомневался в том, что фаворитками Национального отбора станут Alyona Alyona и Jerry Heil. Поэтому проголосовал в приложении "Дія" за другого финалиста.

"Я голосовал за MELOVIN. Я понимал, что победят Alyona Alyona и Jerry Heil, ну такое бывает. Я решил, что должен поддержать парня, судьба с которым меня свела на "Х-факторе" (телешоу, в котором принимал участие Константин Бочаров, настоящее имя MELOVIN. — Ред.). Классный, современный развивающийся музыкант", — отметил Кондратюк.

Основатель и бессменный ведущий шоу "Караоке на майдані" выделил певца DREVO, а также группы NAHABA и Ziferblat (заняли второе место). Кондратюк отметил и музыкального продюсера Нацотбора Дмитрия Шурова (Pianoбой). По словам Игоря Васильевича, тот отобрал интересных и разноплановых артистов на Нацотбор "Евровидения-2024".

Напомним, ранее мы писали, что уроженка Запорожья Мария Сур попала в финал нацотбора Швеции на "Евровидение". Также мы рассказывали, что букмекеры увеличили шансы Украины на "Евровидении".

Евровидение
Игорь Кондратюк
Melovin
украинские звезды
Евровидение-2024

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