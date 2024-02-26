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Криза середнього віку — Бред Пітт здивував незвичним вбранням

26 лютого 2024 14:59
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Криза середнього віку — Бред Пітт здивував незвичним вбранням
Актор Бред Пітт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актор Бред Пітт вразив незвчсиним образом, коли йшов з художньої студії. Актор був вдягнутий у спортивний костюм, який, на думку інтернет користувачів, личить більше підлітку, який хоче вразити свою дівчину.

Про це пише Daily Mail.

Бред Пітт приміряв модний костюм

60-річний актор був у піднесеному настрої, покидаючи студію в Лос-Анджелесі, одягнений у модний чорно-білий спортивний костюм із зображенням черепа. Вбрання з абстрактним візерунком, вартістю близько 4600 доларів, належить люксовому модному бренду під назвою God's True Cashmere, який сам Бред заснував у 2019 році разом із цілителем Сатом Харі. У мережі прихильники підняли на сміх вбрання зірки, припустивши, що у актора просто "криза середнього віку", дехто порівняв вбрання з "вибухом на фабриці фарби".

 

Актор Бред Пітт. Фото: Coleman-Rayner
Актор Бред Пітт. Фото: Coleman-Rayner

 

Актор Бред Пітт. Фото: Coleman-Rayner
Актор Бред Пітт. Фото: Coleman-Rayner

Актора бачили, коли він тримав у руках стос книжок з архітектури. Він зупинявся, щоб поспілкуватися з фанатами, із задоволенням позував для фотографій, а потім сів у свій Porsche Taycan Turbo S за 200 000 доларів.

 

Актор Бред Пітт. Фото: Coleman-Rayner
Актор Бред Пітт. Фото: Coleman-Rayner

 

Актор Бред Пітт. Фото: Coleman-Rayner
Актор Бред Пітт. Фото: Coleman-Rayner

Зараз Бред відпочиває в Лос-Анджелесі перед тим, як вирушити на гонку на Гран-прі Великої Британії цього року, щоб зняти сцени для нового фільму про Формулу-1. Бред є затятим ентузіастом архітектури та мистецтва, і він колекціонує роботи деяких із найвідоміших художників світу.

Колишній чоловік Анджеліни Джолі зараз зустрічається з дизайнером ювелірних прикрас Інес Де Рамон. Згідно з повідомленням People, пара з’їхалася жити разом.

Бред та Інес були помічені в листопаді 2022 року після того, як їх помітили на концерті Боно. Минуло лише два місяці після того, як Інес розлучилася зі своїм чоловіком Полом Веслі після трьох років шлюбу. Вони також були разом, щоб відсвяткувати 60-річчя Бреда в грудні. На початку цього місяця Бред разом з Інес відвідав Міжнародний кінофестиваль у Санта-Барбарі, де він нагородив свого друга Бредлі Купера.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі змінила імідж.

Раніше Том Круз розбігся з багатою росіянкою.

Бред Пітт
актори
закордонні зірки
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