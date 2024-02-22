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Неочікувано — Том Круз розбігся з дочкою колишнього російського депутата

22 лютого 2024 10:03
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Неочікувано — Том Круз розбігся з дочкою колишнього російського депутата
Актор Том Круз. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актор Том Круз та 36-річна донька колишньго депутата російської Держдуми Ельсіна Хайрова розбіглися лише за кілька днів після того, як він познайомився з її дітьми. Ініціатором став сам Круз, який охолонув до Ельсіни, але хотів, щоб вони залишилися друзями, бо вони мешкають в одному багатоквартирному будинку в Лондоні.

Про це пише Daily Mail.

Актор залишився у добрих стосунках з колишньою

Про їхній роман заговорили після того, як у грудні застали їх разом на вечірці в Мейфері. Як стверджують очевидці, вони не відходили один від одного весь вечір, а сам Круз при цьому виглядав "одержимим" і буквально схибленим на своїй новій подрузі. Через тиждень актор вирішив справити враження на нову дівчину і зняв цілий поверх у лондонському ресторані для побачення з коханою. Незабаром вони перестали приховувати стосунки від друзів: стало відомо, що вони офіційно разом, хоча намагаються не фотографуватись, щоб зберегти конфіденційність.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elsina Khayrova (@elsina_k)

"Закінчити стосунки на поганій ноті було б ніяково, якби вони зіткнулися один з одним у ліфті. Між ними немає жодних образ, і для Тома їхні стосунки просто вичерпали себе", — говорить інсайдер.

Інсайдери розповіли, що Том Круз познайомився з Ельсіною на одному зі своїх лондонських чаювань, які він влаштовує для близького кола в неділю у своєму пентхаусі в Гайд-парку: ці заходи іноді відвідують навіть принц Вільям та Кейт Міддлтон.

Ельсіна раніше була одружена з російським бізнесменом Дмитром Цвєтковим: вони розлучилися в 2021 році і довго ділили дороге майно, включаючи особняк у Лондоні та витвори мистецтва. За словами Цвєткова, від якого у Ельсіни двоє дітей, вона дуже любить гроші та гарне життя.

Нагадаємо, Квіткова зізналася, чи має стосунки після розлучення з Добриніним.

Раніше стало відомо, де проводив ночі Том Круз з нареченою-росіянкою.

Том Круз
закордонні зірки
Державна дума
зіркова пара

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