Неожиданно — Том Круз разбежался с дочкой бывшего российского депутата

Актер Том Круз. Фото: Reuters

Актер Том Круз и 36-летняя дочь бывшего депутата российской Госдумы Эльсина Хайрова разбежались всего через несколько дней после того, как он познакомился с ее детьми. Инициатором стал сам Круз, охладивший к Эльсине, актер хотел, чтобы они остались друзьями, потому что живут в одном многоквартирном доме в Лондоне.

Об этом пишет Daily Mail.

Актер остался в хороших отношениях с бывшей

Об их романе заговорили после того, как в декабре застали их вместе на вечеринке в Мейфере. Как утверждают очевидцы, они не отходили друг от друга весь вечер, а сам Круз при этом выглядел "одержимым" и буквально помешанным на своей новой подруге. Через неделю актер решил произвести впечатление на новую девушку и снял целый этаж в лондонском ресторане для свидания с любимой. Вскоре они перестали скрывать отношения от друзей: стало известно, что они официально вместе, хотя стараются не фотографироваться, чтобы сохранить конфиденциальность.

"Окончить отношения на плохой ноте было бы неловко, если бы они столкнулись друг с другом в лифте. Между ними нет никаких обид, и для Тома их отношения просто исчерпали себя", — говорит инсайдер.

Инсайдеры рассказали, что Том Круз познакомился с Эльсиной на одном из своих лондонских чаепитий, которые он устраивает для ближнего круга в воскресенье в своем пентхаусе в Гайд-парке: эти мероприятия иногда посещают даже принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Эльсина ранее была замужем за российским бизнесменом Дмитрием Цветковым: они расстались в 2021 году и долго делили дорогое имущество, включая особняк в Лондоне и произведения искусства. По словам Цветкова, от которого у Эльсины двое детей, она очень любит деньги и хорошую жизнь.

Напомним, Квиткова призналась, имеет ли отношения после развода с Добрыниным.

Ранее стало известно, где проводил ночи Том Круз с подругой.