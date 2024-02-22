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Квіткова зізналася, чи мала відносини після розлучення з Добриніним

22 лютого 2024 08:06
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Квіткова зізналася, чи мала відносини після розлучення з Добриніним
Блогерка Даша Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Після того як шоумен Нікіта Добринін поділився подробицями особистого життя, фоловери його колишньої дружини, блогерки Даші Квіткової, поцікавилися, чи знайшла вона особисте щастя. Інфлюсенсерка щиро відповіла.

Про стало відомо з відповідного допису в Instagram Даші.

Даша Квіткова розповіла, чи перебуває у відносинах

Шоумен Нікіта Добринін минулого року офіційно розлучився із блогеркою Дашею Квітковою. Експара вирішила всі юридичні питання. Після того як Нікіта зізнався, що його серце зайняте, підписники запитали, чи має Квіткова стосунки.

 

Блогерка Даша Квіткова розповіла про особисте життя. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогерка Даша Квіткова розповіла про особисте життя. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогерка Даша Квіткова розповіла про виховання сина. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогерка Даша Квіткова розповіла про виховання сина. Фото: instagram.com/kvittkova/

"У мене не було відносин після розлучення, і наразі також їх немає, але буде в правильний час і з правильною людиною", — розповіла Даша.

Квіткова сказала, що зараз щаслива, що син проводить час з батьком.

"Наразі Лев проводить зі мною більше часу, але я радію, коли син бачиться з татом, а потім розповідає мені їх історії і те, чим вони там займалися. Всім хлопчикам потрібен час з татом (чоловіком), діткам потрібен час з обома батьками і їх увага (моя думка)", — говорить блогерка.

Микита Добринін та Даша Квіткова одружилися у серпні 2020 року, а у вересні 2022 року обвінчалися. Однак вже у січні 2023 року подружжя розлучилося. Офіційно пара розірвала шлюб у червні минулого року.

Нагадаємо, Даша Квіткова влаштувала відверту фотосесію.

Раніше сало відомо, скільки коштує будинок Квіткової та Добриніна.

Даша Квіткова
Нікіта Добринін
українські зірки
зіркова пара

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