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Квиткова призналась, имела ли отношения после развода с Добрыниным

22 февраля 2024 08:06
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Квіткова зізналася, чи мала відносини після розлучення з Добриніним
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

После того, как шоумен Никита Добрынин поделился подробностями личной жизни, фолловеры его бывшей супруги, блогера Даши Квитковой поинтересовались, нашла ли она личное счастье. Инфлюсенсер искренне ответила.

Об этом стало известно из соответствующего поста в Instagram Даши.

Даша Квиткова рассказала, находится ли в отношениях

Шоу-мен Никита Добрынин в прошлом году официально расстался с блогером Дашей Квитковой. Экс-пара решила все юридические вопросы. После того, как Никита признался, что его сердце занято, подписчики спросили, состоит ли Квиткова в отношениях.

 

Блогер Даша Квиткова рассказала о личной жизни. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогер Даша Квиткова рассказала о личной жизни. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова рассказала о воспитании сына. Фото: instagram.com/kvittkova/
Блогер Даша Квиткова рассказала о воспитании сына. Фото: instagram.com/kvittkova/

"У меня не было отношений после развода, и пока тоже их нет, но будут в правильное время и с правильным человеком", — рассказала Даша.

Квиткова сказала, что счастлива, что сын проводит время с отцом.

"Пока Лев проводит со мной больше времени, но я радуюсь, когда сын видится с папой, а потом рассказывает мне их истории и то, чем они там занимались. Всем мальчикам нужно время с папой (мужчиной), деткам нужно время с обоими родителями и их внимание (мое мнение" , — говорит блогер.

Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились в августе 2020 года, а в сентябре 2022 года обвенчались. Однако уже в январе 2023 года супруги развелись. Официально пара расторгла брак в июне прошлого года.

Напомним, Даша Квиткова устроила откровенную фотосессию.

Ранее сало известно, сколько стоит дом Квитковой и Добрынина.

Даша Квиткова
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