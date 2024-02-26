Кризис среднего возраста — Брэд Питт удивил необычным нарядом

Актер Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Актер Брэд Питт поразил необычным образом, когда уходил из художественной студии. Актер был одет в спортивный костюм, который, по мнению интернет пользователей, подходит больше подростку, который хочет впечатлить свою девушку.

Об этом пишет Daily Mail.

Брэд Питт примерил модный костюм

60-летний актер был в приподнятом настроении, покидая студию в Лос-Анджелесе, одетый в модный черно-белый спортивный костюм с изображением черепа. Наряд с абстрактным узором, стоимостью около 4600 долларов, принадлежит модному люксовому бренду под названием God's True Cashmere, который сам Брэд основал в 2019 году вместе с целителем Сатом Хари. В сети поклонники подняли на смех наряд звезды, предположив, что у актера просто "кризис среднего возраста", некоторые сравнили наряды с "взрывом на фабрике краски".

Актер Брэд Питт. Фото: Coleman-Rayner

Актер Брэд Питт. Фото: Coleman-Rayner

Актера видели, когда он держал в руках стопку книг по архитектуре. Он остановился, чтобы пообщаться с фанатами, с удовольствием позировал для фотографий, а затем сел в свой Porsche Taycan Turbo S за 200 000 долларов.

Актер Брэд Питт. Фото: Coleman-Rayner

Актер Брэд Питт. Фото: Coleman-Rayner

Сейчас Брэд отдыхает в Лос-Анджелесе перед тем как отправиться на гонку на Гран-при Великобритании в этом году, чтобы снять сцены для нового фильма о Формуле-1. Брэд является ярым энтузиастом архитектуры и искусства и коллекционирует работы некоторых из самых известных художников мира.

Бывший супруг Анджелины Джоли сейчас встречается с дизайнером ювелирных украшений Инес Де Рамон. Согласно сообщению People, пара съехалась жить вместе.

Брэд и Инес были замечены в ноябре 2022 года после того, как их заметили на концерте Боно. Прошло всего два месяца после того, как Инес рассталась со своим супругом Полом Уэсли после трех лет брака. Они также были вместе, чтобы отпраздновать 60-летие Брэда в декабре. В начале этого месяца Брэд вместе с Инес посетил Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре, где он отметил своего друга Брэдли Купера.

Напомним, Анджелина Джоли сменила имидж.

Ранее Том Круз разбежался с богатой россиянкой.