"Міс Всесвіт Україна" знялась топлес для модного глянцю

"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова. Фото: ELLE

Восени минулого року модель Ангеліна Усанова представляла Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт — 2023" у Сальвадорі, де отримала нагороду за найкращий національний костюм та відзнаку "Голос змін". Модель стала героїнею digital-обкладинки глянцю та знялась у відвертій фотосесії.

Про це пише ELLE.

Королева краси зізналася, як війна змінила її життя

Усанова переконує, що не мріяла потрапити на конкурси краси й навіть не розглядала такої можливості. Проте з початком повномасштабного вторгнення вона зрозуміла: світ має знати, що переживає Україна, а її голос може в цьому допомогти.

"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова. Фото: ELLE

"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова. Фото: ELLE

"Тоді й було прийняте рішення взяти участь в Miss Universe 2023, адже це саме та платформа, де через призму краси можна донести світові важливу істину, щось змінити. До речі, саме за відео, присвячене миру, яке ми представили, мені вручили відзнаку "Голос змін". Участь у конкурсі дала мені більше впевненості не лише в собі та своїй красі, а й у моєму голосі, який точно було почуто", — говорить зірка.

Після участі у конкурсі "Міс Всесвіт 2023" команда з Лос-Анджелесу запропонувала моделі знятися у власному документальному фільмі, який розповідатиме про Україну її очима. У стрічці покажуть історії переселенців, які були змушені змінити все своє життя, та жінок, що рятували своїх дітей та тікали від війни.

"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова. Фото: ELLE

"Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова. Фото: ELLE

"Власне, я покажу, як титул "Міс Всесвіт Україна" допоміг мені донести світові істину про нашу жахливу реальність, а також розповім детально про свою благодійну діяльність за кордоном. Про прем’єру ще говорити зарано, але можу лише натякнути, що фільм вийде вже незабаром", — розповіла королева краси.

Нагадаємо, донька Кейт Мосс знялась для обкладинки глянцю.

Раніше наречена Ді Капріо знялась у спокусливій фотосесії.