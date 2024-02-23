"Мисс Вселенная Украина" снялась топлесс для модного глянца

"Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова. Фото: ELLE

Осенью прошлого года модель Ангелина Усанова представляла Украину на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023" в Сальвадоре, где получила награду за лучший национальный костюм и отличие "Голос перемен". Модель стала героиней digital-обложки глянца и снялась в откровенной фотосессии.

Об этом пишет ELLE.

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Усанова убеждает, что не мечтала попасть на конкурсы красоты и даже не рассматривала такую возможность. Однако с началом полномасштабного вторжения она поняла: мир должен знать, что переживает Украина, а ее голос может помочь.

"Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова. Фото: ELLE

"Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова. Фото: ELLE

"Тогда и было принято решение принять участие в Miss Universe 2023, ведь это именно та платформа, где через призму красоты можно донести миру важную истину, что-то изменить. Кстати, именно за видео, посвященное миру, которое мы представили, мне вручили отличие "Голос перемен". Участие в конкурсе дало мне больше уверенности не только в себе и своей красоте, но и в моем голосе, который точно был услышан", — говорит звезда.

После участия в конкурсе "Мисс Вселенная 2023" команда из Лос-Анджелеса предложила модели сняться в собственном документальном фильме, рассказывающем об Украине ее глазами. В ленте покажут истории переселенцев, вынужденных изменить всю свою жизнь, и женщин, которые спасали своих детей и убегали от войны.

"Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова. Фото: ELLE

"Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова. Фото: ELLE

"Собственно, я покажу, как титул "Мисс Вселенная Украина" помог мне донести миру истину о нашей ужасной реальности, а также расскажу подробно о своей благотворительной деятельности за границей. О премьере еще говорить рано, но могу только намекнуть, что фильм выйдет" уже вскоре" , — рассказала королева красоты.

Напомним, дочь Кейт Мосс снялась для обложки глянца.

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