Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Мішель Андраде у відвертому одязі поміркувала про свій вік arrow

Мішель Андраде у відвертому одязі поміркувала про свій вік

26 лютого 2024 22:39
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Мішель Андраде у відвертому одязі поміркувала про свій вік
Співачка Мішель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде зробила зізнання щодо впевненості у собі. Також артистка поміркувала про вік та дала поради підписникам.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Андраде.

Мішель Андраде про свій вік

Артистка, яку свого часу продюсував репер Потап, розповіла, що восени отримала комплімент щодо її зовнішнього вигляду. Підписник написав про вік — "майже 30 років". Через це друзі співачки по-доброму жартували, бо Мішель 27. Тоді Андраде задумалась про вік.

"А я інколи соромлюсь свого тіла. Думаю, ось у 30-35 я буду більш впевнено почуватись. Буває таке, що я дивлюся на фотографії 18-річної себе й кажу: "Вау, ну яка ж красива! Чому я взагалі соромилась? Чому мучилась і не приймала себе, своє тіло, чому не подобалось волосся і те, як я була одягнена", — написала Мішель та додала кадри з відвертої фотосесії. 

Мішель Андраде у відвертому одязі поміркувала про свій вік - фото 1
Співачка Мішель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish

Андраде зазначила — вона не хоче жалітися й питати, де її 18 років. Той коментар від підписника, запевняє Мішель,  дав змогу зрозуміти, що вона не хоче чекати. Мішель підсумувала — хоче проживати все тільки зараз.

"Молодість — вона вже є ідеальною! Любіть себе й насолоджуйтесь собою зараз, а не потім, дивлячись на старі фотографії", — дала пораду підписникам співачка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що шоувумен Маша Єфросиніна написала зворушливий пост з нагоди Дня кримського спротиву російській окупації. Також ми писали, що акторка Флоренс П’ю прийшла на нью-йоркську прем’єру фільму "Дюна: Частина друга" у сміливому вбранні.

соцмережі
Мішель Андраде
вік
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі