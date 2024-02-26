Мішель Андраде у відвертому одязі поміркувала про свій вік

Співачка Мішель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде зробила зізнання щодо впевненості у собі. Також артистка поміркувала про вік та дала поради підписникам.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Андраде.

Мішель Андраде про свій вік

Артистка, яку свого часу продюсував репер Потап, розповіла, що восени отримала комплімент щодо її зовнішнього вигляду. Підписник написав про вік — "майже 30 років". Через це друзі співачки по-доброму жартували, бо Мішель 27. Тоді Андраде задумалась про вік.

"А я інколи соромлюсь свого тіла. Думаю, ось у 30-35 я буду більш впевнено почуватись. Буває таке, що я дивлюся на фотографії 18-річної себе й кажу: "Вау, ну яка ж красива! Чому я взагалі соромилась? Чому мучилась і не приймала себе, своє тіло, чому не подобалось волосся і те, як я була одягнена", — написала Мішель та додала кадри з відвертої фотосесії.

Співачка Мішель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish

Андраде зазначила — вона не хоче жалітися й питати, де її 18 років. Той коментар від підписника, запевняє Мішель, дав змогу зрозуміти, що вона не хоче чекати. Мішель підсумувала — хоче проживати все тільки зараз.

"Молодість — вона вже є ідеальною! Любіть себе й насолоджуйтесь собою зараз, а не потім, дивлячись на старі фотографії", — дала пораду підписникам співачка.

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