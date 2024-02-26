Мишель Андраде в откровенной одежде поразмыслила о своем возрасте

Певица Мишель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде сделала признание об уверенности в себе. Также артистка подумала о возрасте и дала советы подписчикам.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Андраде.

Мишель Андраде о своем возрасте

Артистка, которую в свое время продюсировал рэпер Потап, рассказала, что осенью получила комплимент по ее внешнему виду. Подписчик написал о возрасте — "почти 30 лет". Из-за этого друзья певицы по-доброму шутили, потому что Мишель 27. Тогда Андраде задумалась о возрасте.

"А я иногда стыжусь своего тела. Думаю, вот в 30-35 я буду увереннее чувствовать себя. Бывает такое, что я смотрю на фотографии 18-летней себя и говорю: "Вау, ну какая же красивая! Почему я вообще стеснялась? Почему мучилась и не принимала себя, свое тело, почему не нравились волосы и то, как я была одета", — написала Мишель и добавила кадры с откровенной фотосессии.

Певица Мишель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish

Андраде отметила, что она не хочет жаловаться и спрашивать, где ее 18 лет. Этот комментарий от подписчика, уверяет Мишель, позволил понять, что она не хочет ждать. Мишель подытожила — хочет проживать все только сейчас.

"Молодость — она уже идеальна! Любите себя и наслаждайтесь собой сейчас, а не потом, глядя на старые фотографии", — дала совет подписчикам певица.

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