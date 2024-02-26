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Мишель Андраде в откровенной одежде поразмыслила о своем возрасте

26 февраля 2024 22:39
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Мишель Андраде в откровенной одежде поразмыслила о своем возрасте
Певица Мишель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде сделала признание об уверенности в себе. Также артистка подумала о возрасте и дала советы подписчикам.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Андраде.

Мишель Андраде о своем возрасте

Артистка, которую в свое время продюсировал рэпер Потап, рассказала, что осенью получила комплимент по ее внешнему виду. Подписчик написал о возрасте — "почти 30 лет". Из-за этого друзья певицы по-доброму шутили, потому что Мишель 27. Тогда Андраде задумалась о возрасте.

"А я иногда стыжусь своего тела. Думаю, вот в 30-35 я буду увереннее чувствовать себя. Бывает такое, что я смотрю на фотографии 18-летней себя и говорю: "Вау, ну какая же красивая! Почему я вообще стеснялась? Почему мучилась и не принимала себя, свое тело, почему не нравились волосы и то, как я была одета", — написала Мишель и добавила кадры с откровенной фотосессии.

Мишель Андраде в откровенной одежде поразмыслила о своем возрасте - фото 1
Певица Мишель Андраде. Фото: Instagram/mishvirmish

Андраде отметила, что она не хочет жаловаться и спрашивать, где ее 18 лет. Этот комментарий от подписчика, уверяет Мишель, позволил понять, что она не хочет ждать. Мишель подытожила — хочет проживать все только сейчас.

"Молодость она уже идеальна! Любите себя и наслаждайтесь собой сейчас, а не потом, глядя на старые фотографии", — дала совет подписчикам певица.

Напомним, ранее мы рассказывали, что шоувумен Маша Ефросинина написала трогательный пост по случаю Дня крымского сопротивления российской оккупации. Также мы писали, что актриса Флоренс Пью пришла на нью-йоркскую премьеру фильма "Дюна: Часть вторая" в смелом наряде.

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Мишель Андраде
возраст
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