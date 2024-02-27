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Моніка Левінскі взяла участь у фотосесії для модного бренду

27 лютого 2024 06:31
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Моніка Левінскі взяла участь у фотосесії для модного бренду
Американська модельєрка, активістка Моніка Левінскі. Фото: Instagram/reformation
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американська активістка, дизайнерка Моніка Левінскі взяла участь у фотосесії  бренду екологічного одягу Reformation. Екскоханка колишнього президента США Білла Клінтона змінила не один образ.

Про це повідомляє видання Page Six.

Моніка Левінскі у новій фотосесії

50-річна активістка знялась в останній модній кампанії Reformation — від сміливого шкіряного тренча до фірмової чорної сукні. Також Моніка закликала жінок використовувати свій голос на президентських виборах США, які пройдуть восени. Нова колекція отримала назву You’ve Got the Power — "Ви маєте силу".

"Жінка-референт — це жінка, яка володіє повноваженнями, а жінка, яка володіє повноваженнями, використовує свій голос", — заявила Левінскі.

Моніка позувала з червоним топом і спідницею (вартістю 298 доларів) з відповідними червоними колготками та класичною білою блузкою та спідницею-олівцем.

Моніка Левінскі взяла участь у фотосесії для модного бренду - фото 1
Фото: Instagram/reformation

Левінскі приміряла чорну сукню з повною спідницею (198 доларів) і пояс у тон. Політична активістка також змоделювала інші офісні образи, включаючи сукню-міді в горошок за 298 доларів і елегантний кремовий костюм на підборах.

Моніка Левінскі взяла участь у фотосесії для модного бренду - фото 2
Фото: Instagram/reformation
Моніка Левінскі взяла участь у фотосесії для модного бренду - фото 3
Фото: Instagram/reformation

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що голлівудська акторка Дженніфер Еністон спровокувала чутки про її весілля з колегою за серіалом "Друзі". Також ми писали, що зірка фільму "Капітан Марвел" помер через рідкісне захворювання.

мода
Моніка Левінскі
закордонні зірки
фотосесія

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