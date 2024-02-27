Моніка Левінскі взяла участь у фотосесії для модного бренду
Американська активістка, дизайнерка Моніка Левінскі взяла участь у фотосесії бренду екологічного одягу Reformation. Екскоханка колишнього президента США Білла Клінтона змінила не один образ.
Про це повідомляє видання Page Six.
Моніка Левінскі у новій фотосесії
50-річна активістка знялась в останній модній кампанії Reformation — від сміливого шкіряного тренча до фірмової чорної сукні. Також Моніка закликала жінок використовувати свій голос на президентських виборах США, які пройдуть восени. Нова колекція отримала назву You’ve Got the Power — "Ви маєте силу".
"Жінка-референт — це жінка, яка володіє повноваженнями, а жінка, яка володіє повноваженнями, використовує свій голос", — заявила Левінскі.
Моніка позувала з червоним топом і спідницею (вартістю 298 доларів) з відповідними червоними колготками та класичною білою блузкою та спідницею-олівцем.
Левінскі приміряла чорну сукню з повною спідницею (198 доларів) і пояс у тон. Політична активістка також змоделювала інші офісні образи, включаючи сукню-міді в горошок за 298 доларів і елегантний кремовий костюм на підборах.
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