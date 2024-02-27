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Моника Левински приняла участие в фотосессии для модного бренда

27 февраля 2024 06:31
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Моника Левински приняла участие в фотосессии для модного бренда
Американский модельер, активистка Моника Левински. Фото: Instagram/reformation
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американская активистка, дизайнер Моника Левински приняла участие в фотосессии бренда экологической одежды Reformation. Бывшая любовница бывшего президента США Билла Клинтона сменила не один образ.

Об этом сообщает издание Page Six.

Моника Левински в новой фотосессии

50-летняя активистка снялась в последней модной кампании Reformation — от смелого кожаного тренча до фирменного черного платья. Также Моника призвала женщин использовать свой голос на президентских выборах США, которые пройдут осенью. Новая коллекция получила название You've Got the Power — "Вы имеете силу".

"Женщина-референт — это женщина, обладающая полномочиями, а женщина, обладающая полномочиями, использует свой голос", — заявила Левински.

Моника позировала с красным топом и юбкой (стоимостью 298 долларов) с соответствующими красными колготками и классической белой блузкой и карандашной юбкой.

Моника Левински приняла участие в фотосессии для модного бренда - фото 1
Фото: Instagram/reformation

Левински примерила черное платье с полной юбкой (198 долларов) и пояс в тон. Политическая активистка также смоделировала другие офисные образы, включая платье-миди в горошек за 298 долларов и элегантный кремовый костюм на каблуке.

Моника Левински приняла участие в фотосессии для модного бренда - фото 2
Фото: Instagram/reformation
Моника Левински приняла участие в фотосессии для модного бренда - фото 3
Фото: Instagram/reformation

Напомним, ранее мы рассказывали, что голливудская актриса Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о ее свадьбе с коллегой по сериалу "Друзья". Также мы писали, что звезда фильма "Капитан Марвел" умер из-за редкого заболевания.

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Моника Левински
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