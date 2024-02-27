Моника Левински приняла участие в фотосессии для модного бренда

Американский модельер, активистка Моника Левински. Фото: Instagram/reformation

Американская активистка, дизайнер Моника Левински приняла участие в фотосессии бренда экологической одежды Reformation. Бывшая любовница бывшего президента США Билла Клинтона сменила не один образ.

Об этом сообщает издание Page Six.

Моника Левински в новой фотосессии

50-летняя активистка снялась в последней модной кампании Reformation — от смелого кожаного тренча до фирменного черного платья. Также Моника призвала женщин использовать свой голос на президентских выборах США, которые пройдут осенью. Новая коллекция получила название You've Got the Power — "Вы имеете силу".

"Женщина-референт — это женщина, обладающая полномочиями, а женщина, обладающая полномочиями, использует свой голос", — заявила Левински.

Моника позировала с красным топом и юбкой (стоимостью 298 долларов) с соответствующими красными колготками и классической белой блузкой и карандашной юбкой.

Фото: Instagram/reformation

Левински примерила черное платье с полной юбкой (198 долларов) и пояс в тон. Политическая активистка также смоделировала другие офисные образы, включая платье-миди в горошек за 298 долларов и элегантный кремовый костюм на каблуке.

Фото: Instagram/reformation

Фото: Instagram/reformation

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