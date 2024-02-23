Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Настя Каменських засвітилась на червоній доріжці разом з нареченим Меган Фокс arrow

Настя Каменських засвітилась на червоній доріжці разом з нареченим Меган Фокс

23 лютого 2024 13:34
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Настя Каменських засвітилась на червоній доріжці разом з нареченим Меган Фокс
Співачка Настя Каменських з Machine Gun Kelly. Фото: менеджмент артистки
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка NK | Настя Каменських з’явилась на червоній доріжці з репером Machine Gun Kelly. Як спеціальний гість з України артистка прибула Premio Lo Nuestro — головної події Латинської Америки, яка щороку збирає увесь бомонд.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент NK.

Настя Каменських позувала на червоній доріжці з американською зіркою

Співачка отримала унікальну можливість поспілкуватись із пресою з усього світу та розповісти їм, що війна в Україні не скінчилась і нагадати, що світ повинен якось реагувати та допомагати. Каменських обрала для вечора блискуче вбрання, доповнила образ пишною зачіскою.

 

Співачка Настя Каменських з Machine Gun Kelly. Фото: менеджмент артистки
Співачка Настя Каменських з Machine Gun Kelly. Фото: менеджмент артистки

 

Співачка Настя Каменських. Фото: менеджмент артистки
Співачка Настя Каменських. Фото: менеджмент артистки

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by POTAP (@realpotap)

На червоній доріжці Настя Каменських була помічена з Machine Gun Kelly, американським музикантом і нареченим Меган Фокс, яка нещодавно обурила українок принизливим порівнянням з надувною лялькою. Сама Меган Фокс на Premio Lo Nuestro помічена не була. Також на фото з Machine Gun Kelly позував чоловік Насті Каменських, продюсер Потап.

Меган Фокс минулого тижня звинуватили в "ксенофобії", коли вона намагалася захистити свій новий зовнішній вигляд, порівнявши себе на одному з фото "українською надувною лялькою". Зірка "Трансформерів" похвалилась, що "насправді" вона виглядає як "супердорога силіконова справжня лялька для інтим розваг" з Японії.

Нагадаємо, Настя Каменських випустила новий трек з зіркою Латинської Америки.

Раніше Меган Фокс прийшла на світський захід вперші після скандалу з приниженням українок.

Настя Каменських
Меган Фокс
закордонні зірки
зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

Актуальне по темі