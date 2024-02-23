Настя Каменських засвітилась на червоній доріжці разом з нареченим Меган Фокс

Співачка Настя Каменських з Machine Gun Kelly. Фото: менеджмент артистки

Співачка NK | Настя Каменських з’явилась на червоній доріжці з репером Machine Gun Kelly. Як спеціальний гість з України артистка прибула Premio Lo Nuestro — головної події Латинської Америки, яка щороку збирає увесь бомонд.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент NK.

Настя Каменських позувала на червоній доріжці з американською зіркою

Співачка отримала унікальну можливість поспілкуватись із пресою з усього світу та розповісти їм, що війна в Україні не скінчилась і нагадати, що світ повинен якось реагувати та допомагати. Каменських обрала для вечора блискуче вбрання, доповнила образ пишною зачіскою.

Співачка Настя Каменських з Machine Gun Kelly. Фото: менеджмент артистки

Співачка Настя Каменських. Фото: менеджмент артистки

На червоній доріжці Настя Каменських була помічена з Machine Gun Kelly, американським музикантом і нареченим Меган Фокс, яка нещодавно обурила українок принизливим порівнянням з надувною лялькою. Сама Меган Фокс на Premio Lo Nuestro помічена не була. Також на фото з Machine Gun Kelly позував чоловік Насті Каменських, продюсер Потап.

Меган Фокс минулого тижня звинуватили в "ксенофобії", коли вона намагалася захистити свій новий зовнішній вигляд, порівнявши себе на одному з фото "українською надувною лялькою". Зірка "Трансформерів" похвалилась, що "насправді" вона виглядає як "супердорога силіконова справжня лялька для інтим розваг" з Японії.

Нагадаємо, Настя Каменських випустила новий трек з зіркою Латинської Америки.

Раніше Меган Фокс прийшла на світський захід вперші після скандалу з приниженням українок.