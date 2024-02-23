Настя Каменских засветилась на красной дорожке вместе с женихом Меган Фокс

Певица Настя Каменских из Machine Gun Kelly. Фото: менеджмент артистки

Певица NK | Настя Каменских появилась на красной дорожке с рэпером Machine Gun Kelly. Как специальный гость из Украины артистка прибыла на Premio Lo Nuestro — главного события Латинской Америки, ежегодно собирающего весь бомонд.

Об этом Новости.LIVE сообщил менеджмент NK.

Настя Каменских позировала на красной дорожке с американской звездой

Певица получила уникальную возможность пообщаться с прессой со всего мира и рассказать, что война в Украине не закончилась и напомнить, что мир должен как-то реагировать и помогать. Каменских выбрала для вечера блестящий наряд, дополнила образ пышной прической.

Певица Настя Каменских из Machine Gun Kelly. Фото: менеджмент артистки

Певица Настя Каменских. Фото: менеджмент артистки

На красной дорожке Настя Каменских была замечена с Machine Gun Kelly, американским музікантом и женихом Меган Фокс, недавно возмутившей унизительным постом в адрес украинок. Сама Меган Фокс на Premio Lo Nuestro замечена не была. Также фото с Machine Gun Kelly поделился супруг Насти Каменских, продюсер Потап.

Меган Фокс на прошлой неделе обвинили в "ксенофобии", когда она пыталась защитить свой новый внешний вид, сравнив себя на одном из фото с "украинской надувной куклой". Звезда "Трансформеров" похвасталась, что "на самом деле" она выглядит как "супердорогая силиконовая настоящая кукла для интим развлечений" из Японии.

Напомним, Настя Каменских выпустила новый трек со звездой Латинской Америки.

Ранее Меган Фокс пришла на светское мероприятие впервые после скандала с унижением украинок.