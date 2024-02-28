Jerry Heil зібрала в 30 разів більше грошей, ніж витратили на Нацвідбір

Українська співачка Jerry Heil у рекламі відомого бренду. Фото: Instagram Jerry Heil

Молода співачка, блогерка і представниця України на конкурсі "Євробачення" Jerry Heil розповіла про свій концерт за кордоном. Зокрема, відома артистка згадала марафон, в якому вона взяла участь з Alyona Alyona, і зізналася, скільки їм вдалося зібрати грошей на допомогу ЗСУ.

Відповідним дописом Jerry Heil поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Jerry Heil про марафон у Вільнюсі

Українська співачка виступила в дуеті з Alyona Alyona на марафоні і розповіла про підтримку громадян Литви, які допомагали збирати гроші на допомогу ЗСУ. Jerry Heil розповіла про те, скільки грошей їм вдалося зібрати за декілька днів концертів на допомогу рідній країні.

"Ми провели декілька днів в Литві, щоб виступити на марафоні RADAROM у Вільнюсі, і лишилися враженими підтримкою литовців на всіх рівнях: і в спілкуванні з людьми, і в готовності донатити величезні суми! Ми безмежно вдячні кожній небайдужій людині! На марафоні було зібрано близько 348 мільйонів гривень, п’ять з яких збирали протягом лютого і три мільйони зібрав концерт, на якому ми мали честь виступати і подякувати за допомогу Україні", — зазначила Jerry Heil.

Jerry Heil з Alyona Alyona у Вільнюсі. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на марафон Jerry Heil і Alyona Alyona

Користувачі мережі Instagram, які побачили цей допис, не змогли промовчати і почали коментувати відео дівчат. Люди стали підтримувати українських артисток, відзначивши неймовірну суму, яку їм вдалося зібрати на цих концертах.

Деколи потрібно витратити 11 мільйонів гривень, щоб потім зібрати 348 мільйонів

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Мої дівчатка, я, як мама, скажу, що ви є гордість своїх родин та гордість всієї України. Люблю вас за вашу щирість, простоту і талант, якими нагородив вас сам Господь

Ті, хто казали щось за 11 мільйонів гривень, тепер мають щось сказати?

Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Нацвідбір на "Євробачення" за 11 мільйонів гривень

Коли відбувався Національний відбір масштабного пісенного конкурсу "Євробачення", стало відомо, що на його створення пішло близько 11 мільйонів гривень. Це стало приводом для шаленого обговорення в мережі, де люди почали обурюватися тим, на що пішли гроші під час війни.

Тендер на проведення Нацвідбору "Євробачення". Фото: скриншот з сайту "Prozorro"

Нагадаємо, ми писали про те, що українську співачку Jerry Heil визнали найпопулярнішою артисткою Spotify.

Раніше ми розповідали про те, що у мережі засудили виступ Jerry Heil і Alyona Alyona у Нацвідборі "Євробачення".

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Jerry Heil стала суддею міжнародного європейського конкурсу.