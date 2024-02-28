Jerry Heil собрала в 30 раз больше денег, чем потратили на Нацотбор

Украинская певица Jerry Heil в рекламе знаменитого бренда. Фото: Instagram Jerry Heil

Молодая певица, блогер и представительница Украины на конкурсе "Евровидение" Jerry Heil рассказала о своем концерте за границей. В частности, известная артистка вспомнила марафон, в котором приняла участие с Alyona Alyona, и призналась, сколько им удалось собрать денег на помощь ВСУ.

Соответствующим постом Jerry Heil поделилась на своей странице в Instagram.

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Jerry Heil о марафоне в Вильнюсе

Украинская певица выступила в дуэте с Alyona Alyona на марафоне и рассказала о поддержке граждан Литвы, которые помогали собирать деньги на помощь ВСУ. Jerry Heil рассказала о том, сколько денег им удалось собрать за несколько дней концертов в помощь родной стране.

"Мы провели несколько дней в Литве, чтобы выступить на марафоне RADAROM в Вильнюсе, и остались впечатленными поддержкой литовцев на всех уровнях: и в общении с людьми, и в готовности донатить огромные суммы! Мы безгранично благодарны каждому неравнодушному человеку! На марафоне было собрано около 348 миллионов гривен, пять из которых собирали в течение февраля и три миллиона собрал концерт, на котором мы имели честь выступать и поблагодарить за помощь Украину", — отметила Jerry Heil.

Jerry Heil с Alyona Alyona в Вильнюсе. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на марафон Jerry Heil и Alyona Alyona

Пользователи Instagram, увидевшие этот пост, не смогли промолчать и начали комментировать видео девушек. Люди стали поддерживать украинских артисток, отметив невероятную сумму, которую им удалось собрать на этих концертах.

Иногда нужно потратить 11 миллионов гривен, чтобы потом собрать 348 миллионов

Гордимся вами! Желаю победы на "Евровидении", пусть голос Украины звучит на весь мир

Мои девочки, я, как мама, скажу, что вы — гордость своих семей и гордость всей Украины. Люблю вас за вашу искренность, простоту и талант, которыми наградил вас сам Господь

Те, кто говорил что-то за 11 миллионов гривен, теперь должны что-то сказать?

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Нацотбор на "Евровидение" за 11 миллионов гривен

Когда проходил Национальный отбор масштабного песенного конкурса "Евровидение", стало известно, что на его создание ушло около 11 миллионов гривен. Это стало поводом для яростного обсуждения в сети, где люди начали возмущаться тем, на что ушли деньги во время войны.

Тендер на проведение Нацотбора "Евровидения". Фото: скриншот с сайта "Prozorro"

Напомним, мы писали о том, что украинскую певицу Jerry Heil признали самой популярной артисткой Spotify.

Ранее мы рассказывали о том, что в сети осудили выступление Jerry Heil и Alyona Alyona в Нацотборе "Евровидения".

Также мы сообщали, что известная артистка Jerry Heil стала судьей международного европейского конкурса.