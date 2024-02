Вивчити піснію Марія Тереза жестовою мовою - відеоурок і текст

Переможці нацвідбору на Євробачення. Фото: з відкритих джерел

Пісня Джеррі Хейл та Альони-Альони Teresa & Maria перемогла на нацвідборі Євробачення, і з нею дівчата поїдуть у Швецію. Цей твір тепер у трендах всіх соцмереж, і що цікаво — популярні відео виконання пісні жестовою мовою. Все тому, що на нацвідборі перекладачки були настільки харизматичними та помітними, що привернули увагу мільйонів глядачів до жестової мови.

Як виконати найпопулярніший хіт країни сьогодні жестовою мовою, Новини.LIVE ексклюзивно показала перекладачка на нацвідборі Євробачення Ольга Буназів.

Пісня на Євробачення від України

"Я вже з досвідом, але готуюся до виконання кожної пісні. За кадром це великий проміжок роботи. Але якщо в людини є бажання і час, то в неї це вийде. Але було би класно, аби глядачі Євробачення з України заспівали цей хіт жестовою мовою", — сказала Ольга.

Відеоуроки дівчина публікує у своїх соцмережах, але і для Новини.LIVE продемонструвала куплет переможної пісні жестовою мовою.

Додамо, що деякі нечуючі глядачі писали у коментарях під час нацвідбору, що перекладачки не зовсім чітко показували саме слова, тому було важко зрозуміти, про що пісні.

Однак Ольга вважає, що головна задача перекладача — передати емоцію, саме їх нечуючі не зрозуміють, прочитавши лише текст. Важлива міміка і рухи.

А щодо тексту переможної пісні від України, то його можна прочитати і перекласти. Загалом пісня була українськомовною, але для Євробачення деякі речення переклали на англійську. Можливо, до фінального конкурсу ми побачимо ще якісь зміни.

Текст приспіву пісні Teresa & Maria

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria (З нами Мама Тереза і Діва Марія)

All the Divas were born as the human beings (Всі Діви народилися людьми)

Нагадаємо, попри суттєві проблеми з глядацьким голосуванням у застосунку "Дія", українці все ж таки обрали переможця Нацвідбору на "Євробачення-2024", і у них була на це ціла доба.

У шведське Мальме, де пройде 68-й пісенний конкурс, поїде дует alyona alyona та Jerry Heil. На багатомільйонну аудиторію вони виконають свій хіт Teresa & Maria.