Выучить песню Мария Тереза на жестовом языке - видеоурок и текст

Победители нацотбора на Евровидение. Фото: из открытых источников

Песня Джерри Хейл и Алены-Алены Teresa & Maria победила на нацотборе Евровидения, и с ней девушки отправятся в Швецию. Это произведение теперь в трендах всех соцсетей, и что интересно – популярны видео исполнения песни на жестовом языке. Все потому, что на нацотборе переводчицы были настолько харизматичны и заметны, что привлекли внимание миллионов зрителей к жестовому языку.

Как исполнить самый популярный хит страны сегодня на жестовом языке, Новини.LIVE эксклюзивно показала переводчица на нацотборе Евровидения Ольга Буназив.

Песня на Евровидение от Украины

"Я уже с опытом, но готовлюсь к исполнению каждой песни. За кадром это большой промежуток работы. Но если у человека есть желание и время, то у него это получится. Но было бы классно, чтобы зрители Евровидения из Украины спели этот хит на жестовом языке" , — сказала Ольга.

Видеоуроки девушка публикует в своих соцсетях, но и для Новини.LIVE продемонстрировала куплет победной песни на жестовом языке.

Добавим, что некоторые зрители, которые не слышат, писали в комментариях во время нацотбора, что переводчицы не совсем четко показывали именно слова, поэтому трудно было понять о чем песни.

Однако Ольга считает, что главная задача переводчика — передать эмоцию, именно их неслышащие не поймут, прочитав только текст. Важна мимика и движения.

А что касается текста победной песни от Украины, то его можно прочитать и перевести. В общем, песня была украиноязычной, но для Евровидения некоторые предложения перевели на английский. Возможно, до финального конкурса мы увидим еще какие-нибудь изменения.

Текст припева песни Teresa & Maria

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria (З нами Мама Тереза і Діва Марія)

All the Divas were born as the human beings (Всі Діви народилися людьми)

Напомним, несмотря на существенные проблемы со зрительским голосованием в приложении "Дія", украинцы все же избрали победителя Нацотбора на "Евровидение-2024", и у них были на это целые сутки.

В шведский Мальме, где пройдет 68-й песенный конкурс, поедет дуэт alyona alyona и Jerry Heil. На многомиллионную аудиторию они исполнят свой хит Teresa&Maria.