ТОП-4 найкращі фільми про моду останнього десяліття, які слід подивитися

Кадр з легендарного французького фільму "Ів Сен-Лоран". Фото: Pinterest

За останні десять років у всьому світі відбулися події, які дуже сильно змінити хід історії, зокрема, йдеться про моду і кіно, які точно не стояли на одному місці. Ми пропонуємо подивитися найкращі фільми про моду останнього десятиліття.

Новини.LIVE ділиться добіркою наймодніших фільмів останньої декади.

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Ів Сен-Лоран

Легендарний французький фільм був знятий режисером Джалілем Леспером у 2014 році. У стрічці йдеться про особисте і професійне життя знаменитого французького кутюр’є. Зокрема, у сюжеті картини — неймовірний шлях дизайнера від креативного директора Дому Dior до виникнення власного бренду.

Кадр з легендарного фільму "Ів Сен-Лоран". Фото: Forbes

Кравчиня

Головною героїнею цього австралійського фільму 2015 року стала акторка Кейт Вінслет. За сюжетом дівчина Тіллі Даннедж навчалася на дизайнера одягу в Європі та у 1961 році повертається до рідного села, де вона провела все дитинство. Дівчина мріє помститися сусідам, які знущалися над нею. У стрічці йдеться про поширення чуток і дезінформації.

Сцена з австралійського фільму "Кравчиня". Фото: Pinterest

Святий Лоран. Страсті великого кутюр’є

Ще один легендарний фільм 2014 року режисера Бертані Бонелло про дизайнера, який точно варто подивитися. У стрічці йдеться про життя Іва Сен-Лорана у період, коли модний Дім отримав неймовірний успіх. Головним героєм картини став Гаспар Ульєль, який грає дизайнера, що живе у світі вечірок і наркотичних речовин.

Кадр з фільму "Святий Лоран. Страсті великого кутюр’є". Фото: New York Post

Неоновий демон

У сюжеті психологічного трилеру 2016 року — молода дівчина, яка їде до Лос-Анджелеса з бажанням розпочати модельну кар’єру. Там одні дівчата в захваті від неї, а ось інші, навпаки, намагаються зіпсувати їй отриманий успіх.

Сцена з психологічного трилеру "Неоновий демон". Фото: The Guardian

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