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Перевернуть вашу уяву — найкращі фільми про моду останньої декади

5 березня 2024 20:46
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
ТОП-4 найкращі фільми про моду останнього десяліття, які слід подивитися
Кадр з легендарного французького фільму "Ів Сен-Лоран". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

За останні десять років у всьому світі відбулися події, які дуже сильно змінити хід історії, зокрема, йдеться про моду і кіно, які точно не стояли на одному місці. Ми пропонуємо подивитися найкращі фільми про моду останнього десятиліття.

Новини.LIVE ділиться добіркою наймодніших фільмів останньої декади.

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Ів Сен-Лоран

Легендарний французький фільм був знятий режисером Джалілем Леспером у 2014 році. У стрічці йдеться про особисте і професійне життя знаменитого французького кутюр’є. Зокрема, у сюжеті картини — неймовірний шлях дизайнера від креативного директора Дому Dior до виникнення власного бренду.

Кадр из легендарного фильма "Ив Сен-Лоран"
Кадр з легендарного фільму "Ів Сен-Лоран". Фото: Forbes

Кравчиня

Головною героїнею цього австралійського фільму 2015 року стала акторка Кейт Вінслет. За сюжетом дівчина Тіллі Даннедж навчалася на дизайнера одягу в Європі та у 1961 році повертається до рідного села, де вона провела все дитинство. Дівчина мріє помститися сусідам, які знущалися над нею. У стрічці йдеться про поширення чуток і дезінформації.

Сцена из австралийского фильма "Кравчиха"
Сцена з австралійського фільму "Кравчиня". Фото: Pinterest

Святий Лоран. Страсті великого кутюр’є

Ще один легендарний фільм 2014 року режисера Бертані Бонелло про дизайнера, який точно варто подивитися. У стрічці йдеться про життя Іва Сен-Лорана у період, коли модний Дім отримав неймовірний успіх. Головним героєм картини став Гаспар Ульєль, який грає дизайнера, що живе у світі вечірок і наркотичних речовин.

Кадр из фильма "Святой Лоран. Страсти великого кутюрье"
Кадр з фільму "Святий Лоран. Страсті великого кутюр’є". Фото: New York Post

Неоновий демон

У сюжеті психологічного трилеру 2016 року — молода дівчина, яка їде до Лос-Анджелеса з бажанням розпочати модельну кар’єру. Там одні дівчата в захваті від неї, а ось інші, навпаки, намагаються зіпсувати їй отриманий успіх. 

Сцена из психологического триллера "Неоновый демон"
Сцена з психологічного трилеру "Неоновий демон". Фото: The Guardian

Нагадаємо, ми писали про найкращі нові фільми від компанії Netflix, які варто подивитися. 

Раніше ми розповідали про найкращі комедії усіх часів, які покращують настрій. 

Також ми повідомляли про фільми, які отримали найбільшу кількість статуеток премії "Оскар".

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мода
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