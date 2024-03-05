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Перевернут ваше воображение — самые лучшие фильмы о моде последней декады

5 марта 2024 20:46
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
ТОП-4 самых лучших фильма о моде последнего десятилетия, которые стоит посмотреть
Кадр из легендарного французского фильма "Ив Сен-Лоран". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

За последние десять лет во всем мире произошли события, которые очень сильно изменили ход истории, в частности, речь идет о моде и кино, которые точно не стояли на одном месте. Мы предлагаем посмотреть самые лучшие фильмы о моде последнего десятилетия.

Новини.LIVE делится подборкой самых модных фильмов последней декады.

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Ив Сен-Лоран

Легендарный французский фильм был снят режиссером Джалилем Леспером в 2014 году. В ленте говорится о личной и профессиональной жизни знаменитого французского кутюрье. В частности, в сюжете картины — невероятный путь дизайнера от креативного директора Дома Dior до возникновения собственного бренда.

Кадр из легендарного фильма "Ив Сен-Лоран"
Кадр из легендарного фильма "Ив Сен-Лоран". Фото: Forbes

Портная

Главной героиней этого австралийского фильма 2015 года стала актриса Кейт Уинслет. По сюжету девушка Тилли Даннедж училась на дизайнера одежды в Европе и в 1961 году возвращается в родную деревню, где она провела все детство. Девушка мечтает отомстить соседям, которые издевались над ней. В ленте говорится о распространении слухов и дезинформации.

Сцена из австралийского фильма "Портная"
Сцена из австралийского фильма "Портная". Фото: Pinterest

Святой Лоран. Страсти великого кутюрье

Еще один легендарный фильм 2014 года режиссера Бертани Бонелло о дизайнере, который точно стоит посмотреть. В ленте говорится о жизни Ива Сен-Лорана в период, когда модный Дом получил невероятный успех. Главным героем картины стал Гаспар Ульель, который играет дизайнера, живущего в мире вечеринок и наркотических веществ.

Кадр из фильма "Святой Лоран. Страсти великого кутюрье"
Кадр из фильма "Святой Лоран. Страсти великого кутюрье". Фото: New York Post

Неоновый демон

В сюжете психологического триллера 2016 года молодая девушка, которая едет в Лос-Анджелес с желанием начать модельную карьеру. Там одни девушки в восторге от нее, а вот другие, наоборот, пытаются испортить ей полученный успех.

Сцена из психологического триллера "Неоновый демон"
Сцена из психологического триллера "Неоновый демон". Фото: The Guardian

Напомним, мы писали о самых лучших новых фильмах от компании Netflix, которые стоит посмотреть.

Раньше мы рассказывали о самых лучших комедиях всех времен, которые улучшают настроение.

Также мы сообщали о фильмах, получивших наибольшее количество статуэток премии "Оскар".

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