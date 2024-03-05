ТОП-4 самых лучших фильма о моде последнего десятилетия, которые стоит посмотреть

Перевернут ваше воображение — самые лучшие фильмы о моде последней декады
За последние десять лет во всем мире произошли события, которые очень сильно изменили ход истории, в частности, речь идет о моде и кино, которые точно не стояли на одном месте. Мы предлагаем посмотреть самые лучшие фильмы о моде последнего десятилетия.
Новини.LIVE делится подборкой самых модных фильмов последней декады.
Ив Сен-Лоран
Легендарный французский фильм был снят режиссером Джалилем Леспером в 2014 году. В ленте говорится о личной и профессиональной жизни знаменитого французского кутюрье. В частности, в сюжете картины — невероятный путь дизайнера от креативного директора Дома Dior до возникновения собственного бренда.
Портная
Главной героиней этого австралийского фильма 2015 года стала актриса Кейт Уинслет. По сюжету девушка Тилли Даннедж училась на дизайнера одежды в Европе и в 1961 году возвращается в родную деревню, где она провела все детство. Девушка мечтает отомстить соседям, которые издевались над ней. В ленте говорится о распространении слухов и дезинформации.
Святой Лоран. Страсти великого кутюрье
Еще один легендарный фильм 2014 года режиссера Бертани Бонелло о дизайнере, который точно стоит посмотреть. В ленте говорится о жизни Ива Сен-Лорана в период, когда модный Дом получил невероятный успех. Главным героем картины стал Гаспар Ульель, который играет дизайнера, живущего в мире вечеринок и наркотических веществ.
Неоновый демон
В сюжете психологического триллера 2016 года молодая девушка, которая едет в Лос-Анджелес с желанием начать модельную карьеру. Там одни девушки в восторге от нее, а вот другие, наоборот, пытаются испортить ей полученный успех.
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