ТОП-5 найкращих комедій усіх часів, які неможливо забути

Відома сцена з комедії "Качиний суп" 1933 року. Фото: Pinterest

Є багато різних фільмів, які залишаються справжньою класикою у світовому кінематографі, і є велика кількість жанрів, що не залишають глядачів без уваги. Ми пропонуємо вам підбірку найкращих комедій усіх часів, які точно здатні покращити настрій.

Новини.LIVE представляє ТОП-5 найкращих комедій в історії кіно.

Сини пустелі

Легендарна американська комедія 1933 року про неймовірний дует Лорел і Гарді вважається однією з найуспішніших робіт легендарних коміків. За сюжетом, чоловіки кажуть своїм жінкам, що їдуть у лікувальну подорож, а насправді збираються на конференцію. У 2012 році ця стрічка була визнана "культурно, історично та естетично значущим" фільмом.

Кадр з американської комедії "Сини пустелі". Фото: Pinterest

Качиний суп

Фільм-комедія 1933 року досі залишається таким же класичним, як і під час своєї прем’єри. Картина про братів Марксів розповідає про початок війни між вигаданими країнами Фридонією й криптофашистською Сільванією. Якщо на початку цей фільм не визнали, то пізніше він отримав звання "класики кіно".

Кадр з фільму-комедії "Качиний суп". Фото: Pinterest

Це сталося якось вночі

Романтична комедія 1934 року розповідає про заможну світську жінку, яка цурається суворих звичаїв батьків і закохується у журналіста, якого нещодавно звільнили з газети. Цей фільм першим отримав "Велику п’ятірку" під час церемонії вручення премії "Оскар".

Сцена з романтичної комедії "Це сталося якось вночі". Фото: Pinterest

Філадельфійська історія

Попри те, що цей фільм вийшов у далекому 1940 році, він і досі вважається витонченим і неймовірно кумедним. За сюжетом, закохані люди, які були у шлюбі, розлучаються, потім фліртують з іншими, а згодом — знову одружуються.

Сцена з культової комедії "Філадельфійська історія". Фото: Pinterest

Співаючи під дощем

Фільм 1952 року — це перехід від німого кіно Голлівуду до 1920-тих років, через що у картині йдеться про жінку, яка збирається озвучити себе в романтичному мюзиклі. Стрічка недарма перебуває у списку найкращих комедій в історії кіно, адже вона посіла перше місце серед найбільших мюзиклів Американського інституту кіномистецтва і входить до ТОП-5 найкращих фільмів США.

Легендарна сцена з культової комедії "Співаючи під дощем". Фото: Pinterest

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