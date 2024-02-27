ТОП-5 найкращих комедій усіх часів, які неможливо забути

Вічна класика світового кіно — п'ять найкращих комедій усіх часів
Є багато різних фільмів, які залишаються справжньою класикою у світовому кінематографі, і є велика кількість жанрів, що не залишають глядачів без уваги. Ми пропонуємо вам підбірку найкращих комедій усіх часів, які точно здатні покращити настрій.
Новини.LIVE представляє ТОП-5 найкращих комедій в історії кіно.
Сини пустелі
Легендарна американська комедія 1933 року про неймовірний дует Лорел і Гарді вважається однією з найуспішніших робіт легендарних коміків. За сюжетом, чоловіки кажуть своїм жінкам, що їдуть у лікувальну подорож, а насправді збираються на конференцію. У 2012 році ця стрічка була визнана "культурно, історично та естетично значущим" фільмом.
Качиний суп
Фільм-комедія 1933 року досі залишається таким же класичним, як і під час своєї прем’єри. Картина про братів Марксів розповідає про початок війни між вигаданими країнами Фридонією й криптофашистською Сільванією. Якщо на початку цей фільм не визнали, то пізніше він отримав звання "класики кіно".
Це сталося якось вночі
Романтична комедія 1934 року розповідає про заможну світську жінку, яка цурається суворих звичаїв батьків і закохується у журналіста, якого нещодавно звільнили з газети. Цей фільм першим отримав "Велику п’ятірку" під час церемонії вручення премії "Оскар".
Філадельфійська історія
Попри те, що цей фільм вийшов у далекому 1940 році, він і досі вважається витонченим і неймовірно кумедним. За сюжетом, закохані люди, які були у шлюбі, розлучаються, потім фліртують з іншими, а згодом — знову одружуються.
Співаючи під дощем
Фільм 1952 року — це перехід від німого кіно Голлівуду до 1920-тих років, через що у картині йдеться про жінку, яка збирається озвучити себе в романтичному мюзиклі. Стрічка недарма перебуває у списку найкращих комедій в історії кіно, адже вона посіла перше місце серед найбільших мюзиклів Американського інституту кіномистецтва і входить до ТОП-5 найкращих фільмів США.
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