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Вечная классика мирового кино — пять самых лучших комедий всех времен

27 февраля 2024 21:20
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
ТОП-5 самых лучших комедий всех времен, которые невозможно забыть
Известная сцена из комедии "Утиный суп" 1933 года. Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Есть много разных фильмов, которые остаются настоящей классикой в мировом кинематографе, и есть множество жанров, не оставляющих зрителей без внимания. Мы предлагаем вам подборку самых лучших комедий всех времен, которые точно способны улучшить настроение.

Новини.LIVE представляет ТОП-5 самых лучших комедий в истории кино.

Сыновья пустыни

Легендарная американская комедия 1933 года о невероятном дуэте Лорел и Харди считается одной из самых успешных работ легендарных комиков. По сюжету, мужчины говорят своим женщинам, что едут в лечебное путешествие, а на самом деле собираются на конференцию. В 2012 году эта картина была признана "культурно, исторически и эстетически значимым" фильмом.

Кадр из американской комедии "Сыновья пустыни"
Кадр из американской комедии "Сыновья пустыни". Фото: Pinterest

Утиный суп

Фильм-комедия 1933 года до сих пор остается таким же классическим, как и во время своей премьеры. Картина о братьях Марксов рассказывает о начале войны между вымышленными странами Фридонией и криптофашистской Сильванией. Если в начале этот фильм не признали, то позже он получил звание "классики кино".

Кадр из фильма-комедии "Утиный суп"
Кадр из фильма-комедии "Утиный суп". Фото: Pinterest

Это случилось однажды ночью

Романтическая комедия 1934 года рассказывает о богатой светской женщине, которая отказывается от строгих обычаев родителей и влюбляется в журналиста, которого недавно уволили из газеты. Этот фильм первым получил "Большую пятерку" во время церемонии вручения премии "Оскар".

Сцена из романтической комедии "Это произошло однажды ночью"
Сцена из романтической комедии "Это случилось однажды ночью". Фото: Pinterest

Филадельфийская история

Несмотря на то, что этот фильм вышел в далеком 1940 году, он до сих пор считается изящным и невероятно забавным. По сюжету влюбленные люди, которые были в браке, разводятся, потом флиртуют с другими, а впоследствии — снова женятся.

Сцена из культовой комедии "Филадельфийская история"
Сцена из культовой комедии "Филадельфийская история". Фото: Pinterest

Поя под дождем

Фильм 1952 года — это переход от немого кино Голливуда к 1920-м годам, из-за чего в картине говорится о женщине, которая собирается озвучить себя в романтическом мюзикле. Лента не зря находится в списке самых лучших комедий в истории кино, ведь она заняла первое место среди величайших мюзиклов Американского института киноискусства и входит в ТОП-5 самых лучших фильмов США.

Легендарная сцена из культовой комедии "Поя под дождем"
Легендарная сцена из культовой комедии "Поя под дождем". Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о легендарных фильмах, получивших наибольшее количество наград премии "Оскар".

Раньше мы рассказывали о самых лучших фильмах в истории кино с невероятно красивым сюжетом.

Также мы сообщали об известных украинских фильмах, которые признали лучшими.

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