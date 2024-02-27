ТОП-5 самых лучших комедий всех времен, которые невозможно забыть

Известная сцена из комедии "Утиный суп" 1933 года. Фото: Pinterest

Есть много разных фильмов, которые остаются настоящей классикой в мировом кинематографе, и есть множество жанров, не оставляющих зрителей без внимания. Мы предлагаем вам подборку самых лучших комедий всех времен, которые точно способны улучшить настроение.

Новини.LIVE представляет ТОП-5 самых лучших комедий в истории кино.

Сыновья пустыни

Легендарная американская комедия 1933 года о невероятном дуэте Лорел и Харди считается одной из самых успешных работ легендарных комиков. По сюжету, мужчины говорят своим женщинам, что едут в лечебное путешествие, а на самом деле собираются на конференцию. В 2012 году эта картина была признана "культурно, исторически и эстетически значимым" фильмом.

Кадр из американской комедии "Сыновья пустыни". Фото: Pinterest

Утиный суп

Фильм-комедия 1933 года до сих пор остается таким же классическим, как и во время своей премьеры. Картина о братьях Марксов рассказывает о начале войны между вымышленными странами Фридонией и криптофашистской Сильванией. Если в начале этот фильм не признали, то позже он получил звание "классики кино".

Кадр из фильма-комедии "Утиный суп". Фото: Pinterest

Это случилось однажды ночью

Романтическая комедия 1934 года рассказывает о богатой светской женщине, которая отказывается от строгих обычаев родителей и влюбляется в журналиста, которого недавно уволили из газеты. Этот фильм первым получил "Большую пятерку" во время церемонии вручения премии "Оскар".

Сцена из романтической комедии "Это случилось однажды ночью". Фото: Pinterest

Филадельфийская история

Несмотря на то, что этот фильм вышел в далеком 1940 году, он до сих пор считается изящным и невероятно забавным. По сюжету влюбленные люди, которые были в браке, разводятся, потом флиртуют с другими, а впоследствии — снова женятся.

Сцена из культовой комедии "Филадельфийская история". Фото: Pinterest

Поя под дождем

Фильм 1952 года — это переход от немого кино Голливуда к 1920-м годам, из-за чего в картине говорится о женщине, которая собирается озвучить себя в романтическом мюзикле. Лента не зря находится в списке самых лучших комедий в истории кино, ведь она заняла первое место среди величайших мюзиклов Американского института киноискусства и входит в ТОП-5 самых лучших фильмов США.

Легендарная сцена из культовой комедии "Поя под дождем". Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о легендарных фильмах, получивших наибольшее количество наград премии "Оскар".

Раньше мы рассказывали о самых лучших фильмах в истории кино с невероятно красивым сюжетом.

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