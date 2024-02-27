Принц Вільям в останню хвилину скасував візит на поминки власного хрещеного батька

Принц Вільям. Фото: Reuters

Принц Вільям сьогодні, 27 лютого, відмовився від участі в меморіальній службі за покійним королем Греції Костянтином у Віндзорському замку. Рішення було ухвалене в останню хвилину з "особистих причин".

Про це пише Daily Mail.

Король Чарльз теж не прийшов на службу

Богослужіння в каплиці Святого Георгія відбулося на честь близького друга і троюрідного брата короля Костянтина II, колишнього правителя та останнього короля Греції. Костянтин II, який помер у січні 2023 року, був хрещеним батьком принца Вільяма.

Королева Камілла разом з іншими членами королівської родини була на заході. Ніяких подробиць щодо відсутності Вільяма не було надано, і невідомо, чи пов’язано це з відновленням його дружини Кейт Міддлтон після операції на черевній порожнині минулого місяця.

Королева-консорт Камілла на службі. Фото: Reuters

Гості на службі. Фото: Reuters

Зара Тіндал на службі. Фото: Reuters

Принц Уельський подзвонив грецькій королівській родині, щоб вибачитися, тоді як Кенсінгтонський палац наполягав, що Кейт "почуває себе добре" вдома. Принцеса Уельська взяла паузу від офіційних обов'язків до Великодня після операції.

Принц Ендрю з колишньою дружиною. Фото: Reuters

Гості на службі. Фото: Reuters

Принц Ендрю був присутній на поминках разом із колишньою дружиною Сарою Фергюсон, герцогинею Йоркською та його дочками принцесами Євгенією та Беатріс.

Король Чарльз пропустив службу, оскільки продовжує лікування від раку. Десятки іноземних членів королівської сім'ї прибули до Віндзора, щоб відвідати службу. Старший син Костянтина, кронпринц Павло, виступив, щоб виголосити промову замість Вільяма. Костянтин помер у віці 82 років через десятиліття після того, як був повалений з престолу в результаті військового перевороту.

Нагадаємо, король Чарльз провів першу ділову зустріч після новини про хворобу.

Раніше Емілія Кларк отримала нагороду від принца Вільяма.