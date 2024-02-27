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Принц Уильям в последнюю минуту отменил визит на поминки собственного крестного отца

27 февраля 2024 15:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Принц Уильям в последнюю минуту отменил визит на поминки собственного крестного отца
Принц Уильям. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принц Уильям сегодня, 27 февраля, отказался от участия в мемориальной службе по покойному королю Греции Константину в Виндзорском замке. Решение было принято в последнюю минуту по "личным причинам".

Об этом пишет Daily Mail.

Король Чарльз тоже не пришел на службу

Богослужение в часовне Святого Георгия состоялось в честь близкого друга и троюродного брата короля Константина II, бывшего правителя и последнего короля Греции. Константин II, скончавшийся в январе 2023 года, был крестным отцом принца Уильяма.

Королева Камилла вместе с другими членами королевской семьи была на службе. Никаких подробностей об отсутствии Уильяма не было предоставлено, и неизвестно, связано ли это с восстановлением его супруги Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости в прошлом месяце.

 

Королева-консорт Камилла на службе. Фото: Reuters
Королева-консорт Камилла на службе. Фото: Reuters

 

Гости на службе. Фото: Reuters
Гости на службе. Фото: Reuters

 

Заря Тиндал на службе. Фото: Reuters
Зара Тиндал на службе. Фото: Reuters

Принц Уэльский позвонил греческой королевской семье, чтобы извиниться, тогда как Кенсингтонский дворец настаивал, что Кейт "чувствует себя хорошо" дома. Принцесса Уэльская взяла паузу от официальных обязанностей до Пасхи после операции.

 

Принц Эндрю с бывшей супругой. Фото: Reuters
Принц Эндрю с бывшей супругой. Фото: Reuters

 

Гости на службе. Фото: Reuters
Гости на службе. Фото: Reuters

Принц Эндрю присутствовал на поминках вместе с бывшей супругой Сарой Фергюсон, герцогиней Йоркской и его дочерьми принцессами Евгенией и Беатрис.

Король Чарльз пропустил службу, поскольку продолжает лечение от рака. Десятки иностранных членов королевской семьи прибыли в Виндзор, чтобы посетить службу. Старший сын Константина, кронпринц Павел, выступил, чтобы произнести речь вместо Уильяма. Константин умер в возрасте 82 лет спустя десятилетия после того, как был свергнут с престола в результате военного переворота.

Напомним, король Чарльз провел первую деловую встречу после новости о болезни.

Ранее Эмилия Кларк получила награду от принца Уильяма.

Греция
принц Уильям
король Чарльз ІІІ
воспоминания

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