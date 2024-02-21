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Російський кінотеатр оштрафували за показ фільму "Оппенгеймер"

21 лютого 2024 05:54
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Стас Кожушко
Редактор
Російський кінотеатр оштрафували за показ фільму "Оппенгеймер"
Постер фільму "Оппенгеймер". Фото: Poster Spy
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Через повномасштабну війну з російського кіноринку пішли відомі кіностудії та дистриб’ютори. У відповідь влада країни-терориста забороняє показ деяких фільмів за "аморальність". Не отримала прокатне посвідчення у РФ титулована стрічка Крістофера Нолана "Оппенгеймер".

Про судове засідання та вирок одному з кінотеатрів повідомляють росЗМІ.

В Росії засудили кінотеатр за показ фільму "Оппенгеймер"

Суд у російському місті Волгоград призначив одному з кінотеатрів штраф  у розмірі 50 тисяч рублів (540 доларів) за трансляцію стрічки "Оппенгеймер". Під час засідання заявили, що фільм режисера Крістофера Нолана визнано не відповідає традиційним російським духовно-моральним цінностям за результатами перевірки мінкульту РФ. Окрім того, кінотеатр показував її без прокатного посвідчення.

Представник кінотеатру просив закрити справу через відсутність складу правопорушення, стверджуючи, що факту показу стрічки не встановлено. Але в суді визнали, що матеріали справи доводять протилежне, і визнали кінотеатр винним за однією зі статей адміністративного кодексу.

Як в Росії показують закордонні фільми

Оскільки кінокомпанії, наприклад, Warner Bros чи Paramount Pictures, не розповсюджують стрічки у РФ, там придумали "сіру схему".  Фільми показують в рамках передсеансового обслуговування. У цьому випадку глядач купує квиток на російську короткометражку, яка має прокатне посвідчення, але перед нею йому показують іноземний фільм.

Лише через умовно три години хронометражу і довгі титри на екрані з'явиться назва того фільму, який касир пробив на квитку. Сеанс зараховується в єдиній федеральній автоматизованій інформаційній системі відомостей РФ про покази фільмів у кінозалах саме короткометражці. Таким чином, кінотеатр нібито нічого не порушив.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фільм "Оппенгеймер" став тріумфатором премії BAFTA. Також ми розповідали, що новозеландський актор Рассел Кроу розповів про проблеми зі здоров'ям через зйомки.

суд
кіно
кінотеатри
Росія
фільм Оппенгеймер

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