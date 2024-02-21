Российский кинотеатр оштрафовали за показ фильма "Оппенгеймер"

Постер фильма "Оппенгеймер". Фото: Poster Spy

Из-за полномасштабной войны с российского кинорынка ушли известные киностудии и дистрибьюторы. В ответ власти страны-террориста запрещают показ некоторых фильмов за "аморальность". Не получила прокатное удостоверение в РФ титулованная лента Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

О судебном заседании и приговоре одному из кинотеатров сообщают росСМИ.

В России засудили кинотеатр за показ фильма "Оппенгеймер"

Суд в российском городе Волгоград призначил одному из кинотеатров штраф в размере 50 тысяч рублей (540 долларов) за трансляцию фильма "Оппенгеймер". В ходе заседания заявили, что фильм режиссера Кристофера Нолана признан не отвечающим традиционным российским духовно-нравственным ценностям по результатам проверки минкульта РФ. Кроме того, кинотеатр показывал ее без прокатного удостоверения.

Представитель кинотеатра просил закрыть дело из-за отсутствия состава правонарушения, утверждая, что факт показа ленты не установлен. Но в суде признали, что материалы дела доказывают обратное и признали кинотеатр виновным по одной из статей административного кодекса.

Как в России показывают зарубежные фильмы

Поскольку кинокомпании, например Warner Bros или Paramount Pictures не распространяют ленты в РФ, там придумали "серую схему". Фильмы показываются в рамках предсеансового обслуживания. В этом случае зритель покупает билет на российскую короткометражку, у которой есть прокатное удостоверение, но перед ней ему показывают иностранный фильм.

Лишь через условно три часа хронометража и длинные титры на экране появится название фильма, который кассир пробил на билете. Сеанс засчитывается в единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений РФ о показах фильмов в кинозалах именно короткометражки. Таким образом, кинотеатр якобы ничего не нарушил.

Напомним, ранее мы писали, что фильм "Оппенгеймер" стал триумфатором премии BAFTA. Также мы рассказывали, что новозеландский актер Рассел Кроу рассказал о проблемах со здоровьем из-за съемок.