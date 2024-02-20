Руки и ноги в порезах — на Злату Огневич упала дверь душевой кабины

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Певица Злата Огневич шокировала новостью — на нее упала стеклянная дверь в душевой кабине. Звезда заверила, что не имеет тяжелых повреждений.

Об этом стало известно из Instagram певицы.

Отель не извинился перед артисткой

Злата рассказала, что во время гастролей она остановилась в отеле, где на нее упала высокая стеклянная дверь душевой кабины, когда она была внутри. Звезда боялась, что пострадает лицо.

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Певица Злата Огневич. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

"Я в шоковом состоянии. Меня до сих пор всю трясет. На меня упала дверь душевой кабины тогда, когда я принимала душ. Все осколки полетели в лицо. Не желаю никому такое пережить, это очень страшно, ужасно...у меня шок. Со мной случился мой самый "гастрольный" ужас. Я всегда боялась, что эта долбанная дверь на меня упадет, и сегодня это произошло. Это очень страшно!" — рассказала певица.

После инцидента у Огневич остались небольшие порезы на теле. По мнению Златы, от серьезных последствий ее уберегли высшие силы.

"Я не успела одеться, все обломки летели на тело. Думаю, это чудо. Да, руки и ноги в маленьких порезах, но это быстро заживет. Самый большой порез на руке. Все могло быть гораздо хуже", — рассказала певица.

Скандал из ситуации Злата не стала делать.

"Отель даже не извинился, отметок не будет, потому что цели разводить срач на этой теме нет, мир спасают неравнодушные люди, надеюсь их не успеют уничтожить", — прокомментировала Злата.

Напомним, Злата Огневич выступила перед украинскими военными.

Ранее Злата Огневич встретила своего сталкера.