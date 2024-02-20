Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Руки та ноги в порізах — на Злату Огнєвіч впали двері душової кабіни arrow

Руки та ноги в порізах — на Злату Огнєвіч впали двері душової кабіни

20 лютого 2024 09:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Руки та ноги в порізах — на Злату Огнєвіч впали двері душової кабіни
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Злата Огнєвіч шокувала новиною — на неї впали скляні двері в душовій кабіні. Зірка запевнила, що не має тяжких поранень.

Про це стало відомо з Instagram співачки.

Готель не вибачився перед артисткою

Злата розповіла, що під час гастролей вона зупинилася в готелі, де на неї впали високі скляні двері душової кабіни, коли вона була всередині. Зірка боялася, що постраждає обличчя.

 

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

 

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

 

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

"Я в шоковому стані. Мене досі всю трясе. На мене впали двері душової кабіни тоді, коли я приймала душ. Всі уламки летіли біля обличчя. Не бажаю нікому таке пережити, це дуже страшно, жахливо...у мене шок. Зі мною трапився мій найбільший "гастрольний" жах. Я завжди боялася, що ці довбані двері на мене впадуть, і сьогодні це сталося. Це дуже страшно!" — розповіла співачка.

Після інциденту в Огнєвіч залишилися невеликі порізи на тілі. На думку Злати, від серйозних наслідків її вберегли вищі сили.

"Я не встигла одягнутися, усі уламки летіли на тіло. Думаю, це чудо. Так, руки і ноги в малих порізах, але це швидко загоїться. Найбільший поріз на руці. Все могло бути набагато гірше", — розповіла співачка.

Скандал з ситуації Злата не стала робити.

"Готель навіть не вибачився, відміток не буде, бо мети розводити срач на цій темі не маю, світ рятують небайдужі люди, сподіваюсь, їх не встигнуть знищити", — прокоментувала Злата.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч виступила перед українськими військовими.

Раніше Злата Огнєвіч зустріла свого сталкера.

Злата Огневич
українські зірки
зірки
травма

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі