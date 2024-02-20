Руки та ноги в порізах — на Злату Огнєвіч впали двері душової кабіни
Співачка Злата Огнєвіч шокувала новиною — на неї впали скляні двері в душовій кабіні. Зірка запевнила, що не має тяжких поранень.
Про це стало відомо з Instagram співачки.
Готель не вибачився перед артисткою
Злата розповіла, що під час гастролей вона зупинилася в готелі, де на неї впали високі скляні двері душової кабіни, коли вона була всередині. Зірка боялася, що постраждає обличчя.
"Я в шоковому стані. Мене досі всю трясе. На мене впали двері душової кабіни тоді, коли я приймала душ. Всі уламки летіли біля обличчя. Не бажаю нікому таке пережити, це дуже страшно, жахливо...у мене шок. Зі мною трапився мій найбільший "гастрольний" жах. Я завжди боялася, що ці довбані двері на мене впадуть, і сьогодні це сталося. Це дуже страшно!" — розповіла співачка.
Після інциденту в Огнєвіч залишилися невеликі порізи на тілі. На думку Злати, від серйозних наслідків її вберегли вищі сили.
"Я не встигла одягнутися, усі уламки летіли на тіло. Думаю, це чудо. Так, руки і ноги в малих порізах, але це швидко загоїться. Найбільший поріз на руці. Все могло бути набагато гірше", — розповіла співачка.
Скандал з ситуації Злата не стала робити.
"Готель навіть не вибачився, відміток не буде, бо мети розводити срач на цій темі не маю, світ рятують небайдужі люди, сподіваюсь, їх не встигнуть знищити", — прокоментувала Злата.
Нагадаємо, Злата Огнєвіч виступила перед українськими військовими.
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