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Злата Огнєвіч прокоментувала скандал щодо благодійного аукціону на її концерті

19 лютого 2024 20:35
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Злата Огнєвіч прокоментувала скандал щодо благодійного аукціону на її концерті
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: Instagram/zlata.ognevich
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блогер Богдан Беспалов звинувачує співачку Злату Огнєвіч в ігноруванні волонтерів, які запропонували провести благодійний аукціон на її концерті. Артистка не промовчала та відповіла.

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.

Злата Огнєвіч про скандал навколо благодійного аукціону

За інформацією Беспалова, військовий на реабілітації намалював картину, аби із зароблених коштів долучитися на закриття зборів задля потреб ЗСУ. Задля цього він планував провести благодійний аукціон на концерті Огнєвіч.

"Щодо продажу картини волонтери домовлялись попередньо і представники співачки дали згоду, а коли прийшли волонтери і наш захисник, їх послали куди подалі", — заявив Богдан Беспалов.

Після розповсюдження цієї інформації, Огнєвіч зазначила — зазвичай вона не коментує плітки. Але цього разу вирішила розповісти свою позицію.

"За пʼять хвилин до початку концерту невідомі особи прорвалися на сцену. Їх перевели за лаштунки, де вони продовжили себе поводити агресивно. Я помітила конфліктну ситуацію, коли йшла на свій виступ. Невідомі особи представились волонтерами. Чи правда це — неможливо перевірити за 5 хвилин до початку заходу", — зазначила Злата. 

За словами співачки, вона запропонувала компроміс: обмінятись контактами, щоб вона перевірила інформацію щодо реальності волонтерства і після цього домовитися щодо проведення збору на її сторінках в соціальних мережах. Представники команди Огнєвіч, запевняє артистка, дали свої контакти для подальшого спілкування.

"Якщо хтось має претензії особисто до мене — напишіть особисто, а не розводьте наклепи, не розібравшись в ситуації. Я хочу побачити скріни листування, докази, а не пусті звинувачення. Я готова до діалогу і вияснити суть даної ситуації", — підсумувала Огнєвіч. 

Злата Огнєвіч прокоментувала скандал щодо благодійного аукціону на її концерті - фото 1
Скриншот: Instagram/zlata.ognevich

Нагадаємо, раніше ми писали, як на думку телеведучої Катерини Осадчої українці можуть наблизити перемогу. Також ми розповідали, що співачка Настя Каменських випустила трек разом з автором хітів іспанського виконавця Енріке Іглесіаса.

скандал
Злата Огневич
благодійність
волонтери
українські зірки

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