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Злата Огневич прокомментировала скандал о благотворительном аукционе на ее концерте

19 февраля 2024 20:35
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Злата Огневич прокомментировала скандал о благотворительном аукционе на ее концерте
Певица Злата Огневич. Фото: Instagram/zlata.ognevich
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блогер Богдан Беспалов обвиняет певицу Злату Огневич в игнорировании волонтеров, предложивших провести благотворительный аукцион на ее концерте. Артистка не промолчала и ответила.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

Злата Огневич о скандале вокруг благотворительного аукциона

По информации Беспалова, военный на реабилитации нарисовал картину, чтобы из заработанных средств присоединиться к закрытию сбора для нужд ВСУ. Для этого он планировал провести благотворительный аукцион на концерте Огневич.

"О продаже картины волонтеры договаривались предварительно и представители певицы дали согласие, а когда пришли волонтеры и наш защитник, их послали куда подальше", — заявил Богдан Беспалов.

После распространения этой информации, Огневич отметила, что обычно она не комментирует сплетни. Но в этот раз решила поведать свою позицию.

"За пять минут до начала концерта неизвестные прорвались на сцену. Их провели за кулисы, где они продолжили себя вести агрессивно. Я заметила конфликтную ситуацию, когда шла на свое выступление. Неизвестные представились волонтерами. Правда ли это — невозможно проверить за 5 минут до начала мероприятия", — отметила Злата.

По словам певицы, она предложила компромисс: обменяться контактами, чтобы она проверила информацию о реальности волонтерства и после этого договориться о проведении сбора на ее страницах в социальных сетях. Представители команды Огневич, уверяет артистка, дали свои контакты для дальнейшего общения.

"Если у кого-то есть претензии лично ко мне — напишите лично, а не разводите клевету, не разобравшись в ситуации. Я хочу увидеть скрины переписки, доказательства, а не пустые обвинения. Я готова к диалогу и выяснить суть данной ситуации", — подытожила Огневич.

Злата Огневич прокомментировала скандал о благотворительном аукционе на ее концерте - фото 1
Скриншот: Instagram/zlata.ognevich

Напомним, ранее мы писали, как, по мнению телеведущей Екатерины Осадчей, украинцы могут приблизить победу. Также мы рассказывали, что певица Настя Каменских выпустила трек вместе с автором хитов испанского исполнителя Энрике Иглесиас.

скандал
Злата Огневич
благотворительность
волонтеры
украинские звезды

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