Селена Гомес в новом клипе примерила образ невесты в модном свадебном платье

Певица Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/

Певица Селена Гомес выпустила клип на песню Love On. В видеоролике певица предстала в нескольких ярких образах, один из которых свадебный.

Об этом стало известно из соцсетей Селены.

Селена Гомес представила новую песню

Гомес в клипе примеряла короткое платье с пышной юбкой, круглым вырезом и длинными рукавами из весенне-летней свадебной коллекции Oscar de la Renta 2024 года. В нем Гомес танцует в окружении балерин, исполняющих роль "подружек невесты", при этом певица сама обута в красные пуанты, а также ее образ дополняет белый атласный бант.

Поклонники Селены бурно отреагировали на ее наряд, поскольку певица сейчас в отношениях с продюсером и автором песен Бенни Бланко. Некоторые интернет-пользователи подозревают, что с помощью клипа Гомес сделала любимому непрозрачный намек. У фанатов артистки есть теория о том, что Бланко втайне снялся в клипе. В ролике есть сцена, в которой два человека целуются за вывешенным сушиться бельем. По силуэтам фанаты Селены определили, что это она и ее бойфренд.

Гомес подтвердила отношения с Бланко в начале декабря. Новость вызвала неоднозначную реакцию у ее поклонников: некоторые порадовались за певицу, но многие выразили недовольство в связи с тем, что Бенни, по их мнению, слишком странен и некрасив. Селене даже пришлось защищать любимого от хейтеров. Недавно она снова заявила о том, что еще ни в одних отношениях не чувствовала себя столь "безопасно".

Напомним, Селена Гомес пришла на презентацию картины невестки Бекхэмов.

Ранее стало известно, что Ева Лонгория присоединится на съемках фильма к Селене Гомес.