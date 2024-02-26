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Селена Гомес у новому кліпі приміряла образ нареченої у модній весільній сукні

26 лютого 2024 10:17
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Селена Гомес у новому кліпі приміряла образ нареченої у модній весільній сукні
Співачка Селена Гомес. Фото: instagram.com/selenagomez/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Селена Гомес випустила кліп на пісню Love On. У відеоролику співачка постала у кількох яскравих образах, один з яких весільний.

Про це стало відомо із соцмереж Селени.

Селена Гомес презентувала нову пісню

Гомес у кліпі приміряла коротку сукню з пишною спідницею, круглим вирізом і довгими рукавами з весняно-літньої весільної колекції Oscar de la Renta 2024 року. У ній Гомес танцює в оточенні балерин, що виконують роль "подружок нареченої", при цьому співачка сама взута в червоні пуанти, а також її образ доповнює білий атласний бант.

 

Шанувальники Селени бурхливо відреагували на її вбрання, оскільки співачка зараз у відносинах із продюсером та автором пісень Бенні Бланко. Деякі інтернет-користувачі підозрюють, що за допомогою кліпу Гомес зробила коханому непрозорий натяк. У фанатів артистки є теорія про те, що Бланко таємно знявся у кліпі. У ролику є сцена, в якій дві людини цілуються за вивішеною сушитися білизною. За силуетами фанати Селени визначили, що це вона та її бойфренд.

Гомес підтвердила стосунки з Бланко на початку грудня. Новина викликала неоднозначну реакцію у її шанувальників: деякі пораділи за співачку, але багато хто висловив невдоволення через те, що Бенні, на їхню думку, надто дивний і негарний. Селені навіть довелося захищати коханого від хейтерів. Нещодавно вона знову заявила про те, що ще в жодних стосунках не почувала себе настільки "безпечно".

Нагадаємо, Селена Гомес прийшла на презентацію картини невістки Бекхемів.

Раніше стало відомо, що Єва Лонгорія приєднається на зйомках фільму до Селени Гомес.

Селена Гомес
закордонні зірки
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кліп

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