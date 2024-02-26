Селена Гомес у новому кліпі приміряла образ нареченої у модній весільній сукні
Співачка Селена Гомес випустила кліп на пісню Love On. У відеоролику співачка постала у кількох яскравих образах, один з яких весільний.
Про це стало відомо із соцмереж Селени.
Селена Гомес презентувала нову пісню
Гомес у кліпі приміряла коротку сукню з пишною спідницею, круглим вирізом і довгими рукавами з весняно-літньої весільної колекції Oscar de la Renta 2024 року. У ній Гомес танцює в оточенні балерин, що виконують роль "подружок нареченої", при цьому співачка сама взута в червоні пуанти, а також її образ доповнює білий атласний бант.
Шанувальники Селени бурхливо відреагували на її вбрання, оскільки співачка зараз у відносинах із продюсером та автором пісень Бенні Бланко. Деякі інтернет-користувачі підозрюють, що за допомогою кліпу Гомес зробила коханому непрозорий натяк. У фанатів артистки є теорія про те, що Бланко таємно знявся у кліпі. У ролику є сцена, в якій дві людини цілуються за вивішеною сушитися білизною. За силуетами фанати Селени визначили, що це вона та її бойфренд.
Гомес підтвердила стосунки з Бланко на початку грудня. Новина викликала неоднозначну реакцію у її шанувальників: деякі пораділи за співачку, але багато хто висловив невдоволення через те, що Бенні, на їхню думку, надто дивний і негарний. Селені навіть довелося захищати коханого від хейтерів. Нещодавно вона знову заявила про те, що ще в жодних стосунках не почувала себе настільки "безпечно".
Нагадаємо, Селена Гомес прийшла на презентацію картини невістки Бекхемів.
Раніше стало відомо, що Єва Лонгорія приєднається на зйомках фільму до Селени Гомес.
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