Светящуюся Меган Маркл подловили в люксовом ресторане

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: BACKGRID

Герцогиня Сассекская Меган Маркл засветилась на солнечных улицах Лос-Анджелеса во время обеденной встречи со своим дизайнером свадебных платьев. Пару видели в популярном среди знаменитостей Cipriani Beverly Hills.

Об этом пишет Daily Mail.

Герцогиня вышла в люди в пальто за шесть тысяч долларов

42-летняя звезда "Форс-мажоров" улыбалась папарацци, когда вышла из итальянского ресторана в теплую погоду, одетая в кашемировое пальто Max Mara за 6250 долларов. Она выбрала подходящий замшевый клатч ограниченной серии от Cesta Collective по цене 490 долларов. На ней также была черная водолазка Bleusalt, брюки Ulla Johnson, туфли Aquazzure и очки Givenchy.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: BACKGRID

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: BACKGRID

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: BACKGRID

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: BACKGRID

К ней присоединилась британский модельер Клэр Уэйт Келлер, бывший художественный руководитель модного дома Givenchy, ответственный за свадебное платье Меган. После своей свадьбы Меган носила несколько моделей Клэр от Givenchy, включая ее выход в июне 2018 года на Аскоте вмпесте с королевой.

В декабре 2018 года Меган появилась на British Fashion Awards, где вручила Клер престижную награду лучшего дизайнера женской одежды года. В 2020 году Клер покинула Givenchy и в прошлом году создала новую доступную линию с Uniqlo.

Напомним, стало известно, сыграет ли Меган Маркл в спин-оффе известного сериала.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри запустили свой сайт.