Сяючу Меган Маркл підловили у люксовому ресторані

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: BACKGRID

Герцогиня Сассекська Меган Маркл засвітилася на сонячних вулицях Лос-Анджелеса під час обідньої зустрічі зі своїм дизайнером весільних суконь. Пару бачили у популярному серед знаменитостей Cipriani Beverly Hills.

Про це пише Daily Mail.

Герцогиня вийшла в люди у пальто за шість тисяч доларів

42-річна зірка "Форс-мажорів" посміхалася папараці, коли вийшла з італійського ресторану в теплу погоду, одягнена в кашемірове пальто Max Mara за 6250 доларів. Вона обрала відповідний замшевий клатч обмеженої серії від Cesta Collective за ціною 490 доларів. На ній також була чорна водолазка Bleusalt, брюки Ulla Johnson, туфлі Aquazzure і сонцезахисні окуляри Givenchy.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: BACKGRID

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: BACKGRID

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: BACKGRID

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: BACKGRID

До неї приєдналася британський модельєр Клер Уейт Келлер, колишній художній керівник модного дому Givenchy, відповідальний за весільну сукню Меган. Після свого весілля Меган носила кілька моделей Клер від Givenchy, включаючи її вихід у червні 2018 року на Аскот разом із королевою.

У грудні 2018 року Меган з’явилася на British Fashion Awards, де вручила Клер престижну нагороду кращого дизайнера жіночого одягу року. У 2020 році Клер залишила Givenchy і минулого року створила нову доступну лінію з Uniqlo.

Нагадаємо, стало відомо, чи зіграє Меган Маркл у спін-оффі відомого серіалу.

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