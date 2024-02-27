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Светлана Лобода похвасталась стройными ножками на обложке международного глянца

27 февраля 2024 10:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Светлана Лобода похвасталась стройными ножками на обложке международного глянца
Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица Светлана Лобода украсила три обложки весеннего выпуска международного глянца L`Officiel Baltic. Журнал с изображением певицы вышел в Эстонии и двумя версиями в Латвии.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.

Светлана Лобода снялась в стильной фотосессии в Риге

Съемки фотосессии прошли в творческом пространстве Ola Foundation в Риге. В процессе создания активно участвовала креативная команда издания. Арт-директором фотосета выступила главная редактор журнала Лига Земтуре.

 

Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

 

Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

 

Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

 

Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

 

Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

 

Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

 

Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

В эксклюзивном интервью журналу LOBODA рассказала о поддержке социальных и благотворительных инициатив в своей родной стране и раскрыла подробности создания нового масштабного шоу в честь 20-летия карьеры: закулисные детали подготовки, сюрпризы для поклонников и уникальный концепт. Также LOBODA поделилась откровенными мыслями по теме любви, роли женщины в современном мире и материнства.

Напомним, "Мисс Вселенная Украина" снялась для обложки глянца.

Ранее Клаудия Шиффер поразила стильной фотосессией для культового журнала.

Светлана Лобода
фото
украинские звезды
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