Светлана Лобода похвасталась стройными ножками на обложке международного глянца

Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

Певица Светлана Лобода украсила три обложки весеннего выпуска международного глянца L`Officiel Baltic. Журнал с изображением певицы вышел в Эстонии и двумя версиями в Латвии.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.

Светлана Лобода снялась в стильной фотосессии в Риге

Съемки фотосессии прошли в творческом пространстве Ola Foundation в Риге. В процессе создания активно участвовала креативная команда издания. Арт-директором фотосета выступила главная редактор журнала Лига Земтуре.

Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

Певица Светлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

В эксклюзивном интервью журналу LOBODA рассказала о поддержке социальных и благотворительных инициатив в своей родной стране и раскрыла подробности создания нового масштабного шоу в честь 20-летия карьеры: закулисные детали подготовки, сюрпризы для поклонников и уникальный концепт. Также LOBODA поделилась откровенными мыслями по теме любви, роли женщины в современном мире и материнства.

Напомним, "Мисс Вселенная Украина" снялась для обложки глянца.

Ранее Клаудия Шиффер поразила стильной фотосессией для культового журнала.