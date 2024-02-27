Светлана Лобода похвасталась стройными ножками на обложке международного глянца
Певица Светлана Лобода украсила три обложки весеннего выпуска международного глянца L`Officiel Baltic. Журнал с изображением певицы вышел в Эстонии и двумя версиями в Латвии.
Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.
Светлана Лобода снялась в стильной фотосессии в Риге
Съемки фотосессии прошли в творческом пространстве Ola Foundation в Риге. В процессе создания активно участвовала креативная команда издания. Арт-директором фотосета выступила главная редактор журнала Лига Земтуре.
В эксклюзивном интервью журналу LOBODA рассказала о поддержке социальных и благотворительных инициатив в своей родной стране и раскрыла подробности создания нового масштабного шоу в честь 20-летия карьеры: закулисные детали подготовки, сюрпризы для поклонников и уникальный концепт. Также LOBODA поделилась откровенными мыслями по теме любви, роли женщины в современном мире и материнства.
Напомним, "Мисс Вселенная Украина" снялась для обложки глянца.
Ранее Клаудия Шиффер поразила стильной фотосессией для культового журнала.
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