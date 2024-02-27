Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Світлана Лобода похизувалась стрункими ніжками на обкладинці міжнародного глянцю arrow

Світлана Лобода похизувалась стрункими ніжками на обкладинці міжнародного глянцю

27 лютого 2024 10:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Світлана Лобода похизувалась стрункими ніжками на обкладинці міжнародного глянцю
Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка Світлана Лобода прикрасила три обкладинки весняного випуску міжнародного глянцю L`Officiel Baltic. Журнал із зображенням співачки вийшов в Естонії, а також двома версіями у Латвії.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.

Світлана Лобода знялась у стильній фотосесії в Ризі

Зйомки фотосесії відбулися у творчому просторі Ola Foundation в Ризі. У процесі створення брала активну участь креативна команда видання. Арт-директором фотосету виступила головна редакторка журналу Ліга Земтуре.

 

Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

 

Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

 

Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

 

Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

 

Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

 

Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

 

Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки
Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

В ексклюзивному інтерв'ю журналу LOBODA розповіла про підтримку соціальних та благодійних ініціатив у своїй рідній країні і розкрила подробиці створення нового масштабного шоу на честь 20-річчя кар'єри: закулісні деталі підготовки, сюрпризи для шанувальників та унікальний концепт. Також LOBODA поділилася відвертими думками на тему кохання, ролі жінки у сучасному світі та материнства.

Нагадаємо, "Міс Всесвіт Україна" знялась для обкладинки глянцю.

Раніше Клаудія Шиффер вразила стильною фотосесією для культового журналу.

Світлана Лобода
фото
українські зірки
фотосесія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі