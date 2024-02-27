Світлана Лобода похизувалась стрункими ніжками на обкладинці міжнародного глянцю

Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

Співачка Світлана Лобода прикрасила три обкладинки весняного випуску міжнародного глянцю L`Officiel Baltic. Журнал із зображенням співачки вийшов в Естонії, а також двома версіями у Латвії.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.

Світлана Лобода знялась у стильній фотосесії в Ризі

Зйомки фотосесії відбулися у творчому просторі Ola Foundation в Ризі. У процесі створення брала активну участь креативна команда видання. Арт-директором фотосету виступила головна редакторка журналу Ліга Земтуре.

Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

Співачка Світлана Лобода. Фото: менеджмент артистки

В ексклюзивному інтерв'ю журналу LOBODA розповіла про підтримку соціальних та благодійних ініціатив у своїй рідній країні і розкрила подробиці створення нового масштабного шоу на честь 20-річчя кар'єри: закулісні деталі підготовки, сюрпризи для шанувальників та унікальний концепт. Також LOBODA поділилася відвертими думками на тему кохання, ролі жінки у сучасному світі та материнства.

Нагадаємо, "Міс Всесвіт Україна" знялась для обкладинки глянцю.

Раніше Клаудія Шиффер вразила стильною фотосесією для культового журналу.