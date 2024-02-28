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В королевской семье Великобритании произошла трагедия

28 февраля 2024 07:55
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Оля Мазур
Редактор
В королевской семье Великобритании произошла трагедия
Томас Кингстон, британский финансист, мужчина леди Габриэлла. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Член королевской семьи Томас Кингстон, британский финансист, супруг леди Габриэллы и бывший бойфренд Пиппы Миддлтон умер в возрасте 45 лет умер в Глостершире. Службы экстренной помощи прибыли на место происшествия вскоре. Хотя причина смерти не называется, известно, что подозрительных обстоятельств не обнаружено.

Об этом пишет Daily Mail.

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В заявлении, опубликованном во вторник от имени леди Габриэллы Кингстон, Мартина и Джилл Кингстон, Джоанны Коннолли и Эммы Мюррей, говорится: "С глубокой грустью мы сообщаем о смерти Томаса Кингстона, нашего любимого мужа, сына и брата. Том был исключительным, освещая жизнь всех, кто его знал. Его смерть стала большим потрясением для его семьи, и мы просим вас уважать наше личное пространство, пока мы скорбим о его смерти".

 

Представитель дворца сообщил, что король и королева получили известие о смерти Томаса и вместе с принцем и принцессой Майклом Кентскими и всеми, кто его знал, скорбят по члену семьи.

"Их Величества посылают свои самые искренние молитвы Габриэлле и всей семье Кингстонов", — говорится в заявлении.

 

Леди Габриэлла и Томас Кингстон поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 18 мая 2019 года. Ранее Кингстон встречался с младшей сестрой Кейт Миддлтон Пиппой. Они разошлись в 2011 году, но оставались близкими друзьями многие годы. Кингстон и леди Габриэлла присутствовали на свадьбе Пиппы с Джеймсом Мэтьюзом в мае 2017 года.

Во вторник утром родители леди Габриэллы присутствовали на панихиде по королю Греции Константине, который был крестным отцом леди Габриэллы. Принц собирался выступить с речью на поминальной церемонии, но внезапно изменил планы и заявил, что не сможет присутствовать на мероприятии.

Напомним, принц Уильям пришел на красную дорожку без Кейт Миддлтон.

Ранее король Чарльз провел первую деловую встречу на фоне новостей о болезни.

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Великобритания
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