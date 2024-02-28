У королівській родині Великої Британії сталася трагедія

Томас Кінгстон, британський фінансист, чоловік леді Габріелли. Фото: Reuters

Член королівської родини Томас Кінгстон, британський фінансист, чоловік леді Габріелли та колишній бойфренд Піппи Міддлтон, помер у віці 45 років помер у Глостерширі. Служби екстреної допомоги прибули на місце події невдовзі. Хоча причина смерті не називається, відомо, що підозрілих обставин не виявлено.

Про це пише Daily Mail.

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У заяві, опублікованій у вівторок від імені леді Габріелли Кінгстон, Мартіна і Джилл Кінгстон, Джоанни Конноллі та Емми Мюррей, йдеться: "З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть Томаса Кінгстона, нашого улюбленого чоловіка, сина і брата. Том був виключним, який осітлював життя всіх, хто його знав. Його смерть стала великим потрясінням для всієї родини, і ми просимо вас поважати наш особистий простір, поки ми переживаємо йго смерть".

Представник палацу повідомив, що король і королева отримали звістку про смерть Томаса і разом із принцом і принцесою Майклом Кентськими та всіма, хто його знав, сумують за членом сім'ї.

"Їх Величності посилають свої найщиріші молитви Габріеллі та всій родині Кінгстонів", — сказано в заяві.

Леді Габріелла і Томас Кінгстон одружилися у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку 18 травня 2019 року. Раніше Кінгстон зустрічався із молодшою сестрою Кейт Міддлтон Піппою. Вони розійшлися у 2011 році, але залишалися близькими друзями протягом багатьох років. Кінгстон та леді Габріелла були присутні на весіллі Піппи з Джеймсом Метьюзом у травні 2017 року.

У вівторок зранку батьки леді Габріелли були присутні на панахиді за королем Греції Костянтином, який був хрещеним батьком леді Габріелли. Принц збирався виступити з промовою на поминальній церемонії, але раптово змінив плани і заявив, що не зможе бути присутнім на заході.

Нагадаємо, принц Вільям прийшов на червону доріжку без Кейт Міддлтон.

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