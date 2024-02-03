Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Украинцы могут задонатить в фонд Сергея Притулы во время Нацотбора — как это сделать arrow

Украинцы могут задонатить в фонд Сергея Притулы во время Нацотбора — как это сделать

3 февраля 2024 20:07
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Украинцы могут задонатить в фонд Сергея Притулы во время Нацотбора — как это сделать
Волонтер Сергей Притула на Национальном отборе на "Евровидение-2024". Скриншот: YouTube
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Во время трансляции финала Нацотбора на "Евровидение-2024" в правом верхнем углу режиссеры разместили QR-код. Если перейти по нему, можно присоединиться к сбору в фонд бывшего ведущего Нацотбора, волонтера Сергея Притулы.

Во время трансляции финала, в частности, на YouTube-канале "Євробачення Україна", стало известно, на что пойдут средства.

Читайте также:

Донаты на Нацотборе Евровидения

По словам Притулы, Нацотбор это не только событие, объединяющее большое количество людей в стремлении избрать достойного представителя страны на конкурсе "Евровидение". Это также возможность миллионам украинцев объединиться вокруг идеи еще большей заботы друг о друге.

"Сделайте посильный донат. Благодаря этому наш фонд закупит необходимое оборудование для мобильных групп гуманитарного разминирования Государственной службы специального транспорта Украины. Смотрим "Евровидение", выбираем победителя, помогаем разминировать украинскую землю", — отметил Притула.

Кроме перехода по QR-коду можно сделать донат через Монобанк и LiqPay.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Данилко в ушках Минни Маус вернулся на Нацотбор "Евровидения". Также мы рассказывали, что выступления участников Нацотбора на "Евровидение" записали накануне.

Евровидение
Сергей Притула
благотворительность
донат
Евровидение-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме