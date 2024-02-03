Украинцы могут задонатить в фонд Сергея Притулы во время Нацотбора — как это сделать

Волонтер Сергей Притула на Национальном отборе на "Евровидение-2024". Скриншот: YouTube

Во время трансляции финала Нацотбора на "Евровидение-2024" в правом верхнем углу режиссеры разместили QR-код. Если перейти по нему, можно присоединиться к сбору в фонд бывшего ведущего Нацотбора, волонтера Сергея Притулы.

Во время трансляции финала, в частности, на YouTube-канале "Євробачення Україна", стало известно, на что пойдут средства.

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Донаты на Нацотборе Евровидения

По словам Притулы, Нацотбор это не только событие, объединяющее большое количество людей в стремлении избрать достойного представителя страны на конкурсе "Евровидение". Это также возможность миллионам украинцев объединиться вокруг идеи еще большей заботы друг о друге.

"Сделайте посильный донат. Благодаря этому наш фонд закупит необходимое оборудование для мобильных групп гуманитарного разминирования Государственной службы специального транспорта Украины. Смотрим "Евровидение", выбираем победителя, помогаем разминировать украинскую землю", — отметил Притула.

Кроме перехода по QR-коду можно сделать донат через Монобанк и LiqPay.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Данилко в ушках Минни Маус вернулся на Нацотбор "Евровидения". Также мы рассказывали, что выступления участников Нацотбора на "Евровидение" записали накануне.