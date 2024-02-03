Українці можуть задонатити у фонд Сергія Притули під час Нацвідбору — як це зробити

Волонтер Сергій Притула на Нацвідборі на "Євробачення-2024". Скриншот: YouTube

Під час трансляції фіналу Нацвідбору на "Євробачення-2024" в правому верхньому куті режисери розмістили QR-код. Якщо перейти за ним, можна долучитися до збору до фонду колишнього ведучого Нацвідборів, волонтера Сергія Притули.

Під час трансляції фіналу, зокрема, на YouTube-каналі "Євробачення Україна", стало відомо, на що саме підуть кошти.

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Донати на Нацвідборі Євробачення

За словами Притули, Нацвідбір це не лише подія, яка об'єднує велику кількість людей у прагненні обрати гідного представника держави на конкурсі "Євробачення". Це також можливість мільйонам українців об’єднатися навколо ідеї ще більшої турботи одне про одного.

"Зробіть посильний донат. Завдяки цьому наш фонд закупить необхідне обладнання для мобільних груп гуманітарного розмінування Державної служби спеціального транспорту України. Дивимося "Євробачення", обираємо переможця, допомагаємо розміновувати українську землю", — зауважив Притула.

Окрім переходу за QR-кодом можна зробити донат через Монобанк та LiqPay.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Данилко у вушках Мінні Маус повернувся на Нацвідбір "Євробачення". Також ми розповідали, що виступи учасників Нацвідбору на "Євробачення" записали напередодні.