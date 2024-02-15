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У Джамалы умер четырехлапый любимец, который был с ней более десяти лет — фото

15 февраля 2024 20:50
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
У Джамалы умер четырехлапый любимец, который был с ней более десяти лет — фото
Певица Джамала с Баду. Фото: Instagram/jamalajaaa
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Победительница конкурса "Евровидение-2016" Джамала потеряла четырехлапого любимца. У певицы умерла собака породы шпиц по кличке Баду.

Об этом Джамала сообщила в своих соцсетях.

У Джамалы умерла собака

Артистка мечтала о домашнем животном и на празднование 2014 года получила в подарок шпица. Так в жизни Джамалы появилась Баду, получившая свое прозвище в честь американской певицы в стилях соул и ритм-энд-блюз Эрики Баду. Впрочем, десять лет спустя, уже в 2024-м, сердце животного перестало биться.

"Благодарю тебя, что была нашей семьей. Извини, что такая жизнь… Война. Ты была настоящей любовью для нас", — написала Джамала.

У Джамалы умер четырехлапый любимец, который был с ней более десяти лет — фото - фото 1
Певица Джамала с Баду. Фото: Instagram/jamalajaaa

Причин смерти домашнего питомца певица не стала называть. Вместо этого опубликовала немало фотографий с песиком. Баду стала свидетелем свадьбы Джамалы, рождения двух сыновей, третьей беременности, победы на конкурсе "Евровидения-2016" и других жизненных моментов в биографии Народной артистки Украины.

У Джамалы умер четырехлапый любимец, который был с ней более десяти лет — фото - фото 2
Певица Джамала с сыном, мужем и Баду. Фото: Instagram/jamalajaaa
У Джамалы умер четырехлапый любимец, который был с ней более десяти лет — фото - фото 3
Певица Джамала с мужем и Баду. Фото: Instagram/jamalajaaa

Напомним, ранее мы писали, что Джамала поздравила маму с юбилеем. Также мы рассказывали, что ведущая "Сніданку з 1+1" объяснила эмоциональную брань в прямом эфире.

соцсети
Джамала
украинские звезды
домашние питомцы

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