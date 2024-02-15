В Джамали помер чотирилапий улюбленець, який був з нею понад десять років — фото

Співачка Джамала з Баду. Фото: Instagram/jamalajaaa

Переможниця конкурсу "Євробачення-2016" Джамала втратила чотирилапого улюбленця. У співачки померла собака породи шпіц на прізвисько Баду.

Про це Джамала повідомила у своїх соцмережах.

У Джамали померла собака

Артистка мріяла про домашню тварину і на святкування 2014 року отримала в подарунок шпіца. Так у житті Джамали з’явилась Баду, яка отримала своє прізвисько на честь американської співачки в стилях соул та ритм-енд-блюз Еріки Баду. Втім, десять років потому, вже 2024-го, серце тварини перестало битися.

"Дякую тобі, що була нашою родиною. Вибач, що таке життя… Війна. Ти була справжньою любов’ю для нас", — написала Джамала.

Співачка Джамала з Баду. Фото: Instagram/jamalajaaa

Причин смерті домашнього улюбленця співачка не стала називати. Натомість опублікувала чимало фотографій з цуциком. Баду стала свідком весілля Джамали, народження двох синів, третьої вагітності, перемоги на конкурсі "Євробачення-2016" та інших життєвих моментів з біографії Народної артистки України.

Співачка Джамала із сином, чоловіком та Баду. Фото: Instagram/jamalajaaa

Співачка Джамала з чоловіком та Баду. Фото: Instagram/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джамала привітала маму з ювілеєм. Також ми розповідали, що ведуча "Сніданку з 1+1" пояснила емоційну лайку у прямому ефірі.