В официальной резиденции прокомментировали состояние здоровья Кейт Миддлтон после операции

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

В Кенсингтонском дворце заверили, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон чувствует себя хорошо, поскольку она восстанавливается после операции на брюшной полости. Об этом стало известно после того, как принц Уильям отменил свой визит на панихиду по своему крестному отцу в последнюю минуту.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кейт Миддлтон восстанавливается после операции

42-летняя Кейт восстанавливается в семейном доме в Аделаид Коттедж в Виндзоре после операции в лондонской клинике в прошлом месяце. Супруга принца Уильяма пропустила мемориальную службу по покойному королю Греции Константину в Виндзорском замке, которую провела британская королевская семья.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Фото: Reuters

Королевские эксперты сказали сегодня, что "было странно", что принц Уильям в последнюю минуту отказался от участия в мемориальной службе по покойному королю Греции Константину по неизвестным "личным причинам". Зато королева Камилла присутствовала как старший член королевской семьи.

Больше подробностей об отсутствии Уильяма не было предоставлено, источники в королевстве сообщили, что его супруга принцесса Уэльская чувствует себя хорошо дома, поскольку она продолжает поправляться после операции на брюшной полости, сделанной в прошлом месяце.

В последний раз Уильяма видели на Baftas 18 февраля, а Кейт не видели с Рождества в Сандрингеме.

Король Карл III также отсутствовал на панихиде, поскольку его лечение от рака продолжается.

Королевский комментатор Ричард Фицвильямс назвал отсутствие принца Уэльского "очень странным", особенно потому, что наследник престола должен был читать на церемонии.

Напомним, король Чарльз провел деловую встречу впервые после новости о раке.

Ранее стало известно, что в королевской семье Великобритании произошла трагедия.