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В офіційній резиденції прокоментували стан здоров'я Кейт Міддлтон після операції

28 лютого 2024 11:41
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
В офіційній резиденції прокоментували стан здоров'я Кейт Міддлтон після операції
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

У Кенсінгтонському палаці запевнили, що принцеса Уельська Кейт Міддлтон почувається добре, оскільки вона відновлюється після операції на черевній порожнині. Про це стало відомо після того, як принц Вільям скасував свій візит на панахиду за своїм хрещеним батьком в останню хвилину.

Про це пише Daily Mail.

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Кейт Міддлтон відновлюється після операції

42-річна Кейт відновлюється в сімейному будинку в Аделаїд Котедж у Віндзорі після операції в лондонській клініці минулого місяця. Дружина принца Вільяма пропустила меморіальну службу за покійним королем Греції Костянтином у Віндзорському замку, яку провела британська королівська родина.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters

Королівські експерти сказали сьогодні, що "було дивно", що принц Вільям в останню хвилину відмовився від участі в меморіальній службі за покійним королем Греції Костянтином через невідомі "особисті причини". Натомість королева Камілла була присутньою як найстарший член королівської сім’ї.

Більше подробиць про відсутність Вільяма не було надано, джерела в королівстві повідомили, що його дружина, принцеса Уельська, почувається добре вдома, оскільки вона продовжує одужувати після операції на черевній порожнині минулого місяця.

Востаннє Вільяма бачили на Baftas 18 лютого, а Кейт не бачили з Різдва в Сандрінгемі.

Король Карл III також був відсутній на панахиді, оскільки його лікування від раку триває.

Королівський коментатор Річард Фіцвільямс назвав відсутність принца Уельського "дуже дивною", особливо через те, що спадкоємець престолу мав читати на церемонії.

Нагадаємо, король Чарльз провів ділову зустріч вперше після новини про рак.

Раніше стало відомо, що у королівській родині Великої Британії сталася трагедія.

Кейт Міддлтон
операція
принц Вільям
королівська родина

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