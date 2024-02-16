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Свадьба после громкого развода — Войтенко рассказал о встрече с невестой

16 февраля 2024 19:55
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Свадьба после громкого развода — Войтенко рассказал о встрече с невестой
Константин Войтенко и Анастасия Каминская. Фото: Instagram/natalii.kaminska
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На день святого Валентина актер Константин Войтенко сделал предложение своей любимой, дизайнеру Наталье Каминской. Для актера этот брак станет вторым. Актер рассказал историю знакомства с невестой.

Об этом сообщает "Новий канал".

Константин Войтенко о знакомстве с возлюбленной

По словам актера, в начале полномасштабной войны он активно занимался волонтерской деятельностью. Однажды пришел очередной запрос на бронежилет. Войтенко должен был оставить его у знакомых, чтобы те передали военному.

"Когда приехал отдавать броник, дверь мне открыла Натали. Она буквально на двое суток приехала из Польши, чтобы найти потерявшуюся кошку. С Натали уже были знакомы, но я вообще не ожидал ее увидеть. Мы обнялись, и эти объятия получились такими необычными и удивительными, что все сразу стало понятно", — рассказал Войтенко.

Свадьба после громкого развода — Войтенко рассказал о встрече с невестой - фото 1
Константин Войтенко и Анастасия Каминская. Фото: Instagram/natalii.kaminska

На следующий день Наталья прислала ему фото с кошкой, которую ей удалось найти. После этого снова уехала в Польшу, между ними завязалась переписка. Через месяц дизайнер вернулась с сыном в Украину, и влюбленные уже не расставались. Константин и Наталья виделись каждый день, а потом стали жить вместе.

"Интересный факт: я был уверен, что больше никогда не женюсь. И не скрывал от Натали. Мы с ней разговаривали об этом еще в начале нашего общения. Но настоящие чувства делают чудеса! Я никогда не испытывал такой любви к кому-то и чтобы так любили меня. Поэтому убеждение, что останусь холостым, разрушилось довольно быстро", — подытожил Константин.

О первом браке Константина Войтенка

Осенью прошлого года Константин Войтенко расстался с танцовщицей Валентиной Марининой. До этого женщина обвинила актера в домашнем насилии. Валентина рассказала, что якобы Войтенко ее избивал, таскал за волосы и выгонял из квартиры.

Однажды она даже вызвала полицию. Однако сам актер отверг эти обвинения и планировал подать на бывшую в суд за клевету. У супругов есть общая дочь — шестилетняя Эмилия. Она с матерью проживает в Европе.

Свадьба после громкого развода — Войтенко рассказал о встрече с невестой - фото 2
Константин Войтенко с экс-женой и дочерью. Фото: instagram.com/valya.marinina

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая Василиса Фролова отпраздновала день рождения в Дубае. Также мы рассказывали, что шоувумен Маша Ефросинина показала архивное фото своей дочери, которая избегает публичности.

свадьба
роман
актеры
украинские звезды
Константин Войтенко

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