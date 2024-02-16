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Весілля після гучного розлучення — Войтенко розповів про зустріч з нареченою

16 лютого 2024 19:55
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Стас Кожушко
Редактор
Весілля після гучного розлучення — Войтенко розповів про зустріч з нареченою
Костянтин Войтенко та Анастасія Камінська. Фото: Instagram/natalii.kaminska
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На день святого Валентина актор Костянтин Войтенко освідчився своїй коханій, дизайнерці Наталії Камінській. Для актора цей шлюб стане другим. Актор розповів історію знайомства з нареченою. 

Про це повідомляє "Новий канал"

Костянтин Войтенко про знайомство з коханою

За словами актора, на початку повномасштабної війни він активно займався волонтерською діяльністю. Одного разу прийшов черговий запит на бронежилет. Войтенко мав залишити його у знайомих, аби ті передали військовому. 

"Коли приїхав віддавати бронік, двері мені відчинила Наталі. Вона буквально на дві доби приїхала з Польщі, аби знайти кішку, яка загубилася. З Наталі вже були знайомі, але я взагалі не очікував її побачити. Ми обійнялися, і ці обійми вийшли такими незвичайними й дивовижними, що все одразу стало зрозуміло", — розповів Войтенко. 

Весілля після гучного розлучення — Войтенко розповів про зустріч з нареченою - фото 1
Костянтин Войтенко та Анастасія Камінська. Фото: Instagram/natalii.kaminska

Наступного дня Наталія надіслала йому фото з кішкою, яку їй таки вдалося знайти. Після цього знову поїхала до Польщі, між ними зав’язалося листування. За місяць дизайнерка повернулася з сином в Україну, і закохані вже не розлучалися. Костянтин та Наталія бачилися щодня, а згодом почали жити разом. 

"Цікавий факт: я був упевнений, що більше ніколи не одружусь. І не приховував від Наталі. Ми з нею розмовляли про це ще на початку нашого спілкування. Але справжні почуття роблять дива! Я ніколи не відчував такого кохання до когось і щоб так кохали мене. Тому переконання, що залишуся холостим, зруйнувалося доволі швидко", — підсумував Костянтин. 

Про перший шлюб Костянтина Войтенка

Восени минулого року Костянтин Войтенко розлучився з танцівницею Валентиною Марініною. До цього жінка звинуватила актора у домашньому насильстві. Валентина розповіла, що нібито Войтенко її бив, тягав за волосся і виганяв з квартири. 

Одного разу вона навіть викликала поліцію. Проте сам актор відкинув ці звинувачення і планував подати на колишню до суду за наклеп. Експодружжя має спільну доньку — шестирічну Емілію. Вона з матір’ю проживає в Європі. 

Весілля після гучного розлучення — Войтенко розповів про зустріч з нареченою - фото 2
Костянтин Войтенко з ексдружиною та донькою. Фото: instagram.com/valya.marinina

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча Василіса Фролова відсвяткувала день народження в Дубаї. Також ми розповідали, що шоувумен Маша Єфросиніна показала архівне фото своєї доньки, яка уникає публічності.

весілля
роман
актори
українські зірки
Костянтин Войтенко

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