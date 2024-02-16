Весілля після гучного розлучення — Войтенко розповів про зустріч з нареченою

Костянтин Войтенко та Анастасія Камінська. Фото: Instagram/natalii.kaminska

На день святого Валентина актор Костянтин Войтенко освідчився своїй коханій, дизайнерці Наталії Камінській. Для актора цей шлюб стане другим. Актор розповів історію знайомства з нареченою.

Про це повідомляє "Новий канал".

Костянтин Войтенко про знайомство з коханою

За словами актора, на початку повномасштабної війни він активно займався волонтерською діяльністю. Одного разу прийшов черговий запит на бронежилет. Войтенко мав залишити його у знайомих, аби ті передали військовому.

"Коли приїхав віддавати бронік, двері мені відчинила Наталі. Вона буквально на дві доби приїхала з Польщі, аби знайти кішку, яка загубилася. З Наталі вже були знайомі, але я взагалі не очікував її побачити. Ми обійнялися, і ці обійми вийшли такими незвичайними й дивовижними, що все одразу стало зрозуміло", — розповів Войтенко.

Костянтин Войтенко та Анастасія Камінська. Фото: Instagram/natalii.kaminska

Наступного дня Наталія надіслала йому фото з кішкою, яку їй таки вдалося знайти. Після цього знову поїхала до Польщі, між ними зав’язалося листування. За місяць дизайнерка повернулася з сином в Україну, і закохані вже не розлучалися. Костянтин та Наталія бачилися щодня, а згодом почали жити разом.

"Цікавий факт: я був упевнений, що більше ніколи не одружусь. І не приховував від Наталі. Ми з нею розмовляли про це ще на початку нашого спілкування. Але справжні почуття роблять дива! Я ніколи не відчував такого кохання до когось і щоб так кохали мене. Тому переконання, що залишуся холостим, зруйнувалося доволі швидко", — підсумував Костянтин.

Про перший шлюб Костянтина Войтенка

Восени минулого року Костянтин Войтенко розлучився з танцівницею Валентиною Марініною. До цього жінка звинуватила актора у домашньому насильстві. Валентина розповіла, що нібито Войтенко її бив, тягав за волосся і виганяв з квартири.

Одного разу вона навіть викликала поліцію. Проте сам актор відкинув ці звинувачення і планував подати на колишню до суду за наклеп. Експодружжя має спільну доньку — шестирічну Емілію. Вона з матір’ю проживає в Європі.

Костянтин Войтенко з ексдружиною та донькою. Фото: instagram.com/valya.marinina

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