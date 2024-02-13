Зендея и Тимоти Шаламе засияли на красной дорожке в Париже
Актерский каст фильма "Дюна 2" посетил презентацию проекта в Париже. На красной дорожке они появились в интересных и тематических образах.
Фото были опубликованы в instagram фильма.
Зендея покорила не только пустыню, но и поклонников
Актеры Зендея, Леа Сейду и Остин Батлер надели наряды из коллекций Louis Vuitton на презентацию второй части фильма "Дюна".
Больше всего поразила своим видом именно Зендея, избравшая для себя золотой рельефный костюм, состоявший из топа и юбки на низкой посадке.
Актриса дополнила образ собранными волосами и винтажными серьгами и браслетом Bulgari из золота, бриллиантов и изумрудов из коллекции нью-йоркского антикварного дилера Joseph Saidian & Sons. Стоимость этих драгоценностей составляет более 250 тысяч долларов.
Тимоти Шаламе, исполнивший главную роль в фильме, избрал более сдержанный образ. Он надел наряд от Givenchy, которые так и сверкали золотом. Актер дополнил образ люксовыми часами Cartier Tank Cintrée с платиновым корпусом и кольцом из белого золота и соколиного глаза.
Ранее Марго Робби появилась на тротуаре премии в образ Барби.
Также Тимоти Шаламе рассказал, как он целовал Зендею и что чувствовал. Напомним, что Зендея не впервые поражает платьями, ее образ на премьере в Мексике был необыкновенным.
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