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Зендея и Тимоти Шаламе засияли на красной дорожке в Париже

13 февраля 2024 18:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Зендея и Тимоти Шаламе засияли на красной дорожке в Париже
Зендея на премьере фильма "Дюна 2" в Париже. Фото: instagram.com/louisvuitton/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Актерский каст фильма "Дюна 2" посетил презентацию проекта в Париже. На красной дорожке они появились в интересных и тематических образах.

Фото были опубликованы в instagram фильма.

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Актеры Зендея, Леа Сейду и Остин Батлер надели наряды из коллекций Louis Vuitton на презентацию второй части фильма "Дюна".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vogue France (@voguefrance)

Больше всего поразила своим видом именно Зендея, избравшая для себя золотой рельефный костюм, состоявший из топа и юбки на низкой посадке.

Актриса дополнила образ собранными волосами и винтажными серьгами и браслетом Bulgari из золота, бриллиантов и изумрудов из коллекции нью-йоркского антикварного дилера Joseph Saidian & Sons. Стоимость этих драгоценностей составляет более 250 тысяч долларов.

Зендея на презентации "Дюна 2" в Париже. Фото: instagram.com/louisvuitton/
Зендея на презентации "Дюна 2" в Париже. Фото: instagram.com/louisvuitton/
Леа Сейду на презентации "Дюна 2" в Париже. Фото: instagram.com/louisvuitton/
Леа Сейду на презентации "Дюна 2" в Париже. Фото: instagram.com/louisvuitton/
Остин Батлер на презентации "Дюна 2" в Париже. Фото: instagram.com/louisvuitton/
Остин Батлер на презентации "Дюна 2" в Париже. Фото: instagram.com/louisvuitton/

Тимоти Шаламе, исполнивший главную роль в фильме, избрал более сдержанный образ. Он надел наряд от Givenchy, которые так и сверкали золотом. Актер дополнил образ люксовыми часами Cartier Tank Cintrée с платиновым корпусом и кольцом из белого золота и соколиного глаза.

Зендея и Тимоти Шаламе на презентации "Дюна 2" в Париже. Фото: instagram.com/DuneMovie/
Зендея и Тимоти Шаламе на презентации "Дюна 2" в Париже. Фото: instagram.com/DuneMovie/

Ранее Марго Робби появилась на тротуаре премии в образ Барби.

Также Тимоти Шаламе рассказал, как он целовал Зендею и что чувствовал. Напомним, что Зендея не впервые поражает платьями, ее образ на премьере в Мексике был необыкновенным.

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Париж
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Зендея
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