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Зендея і Тімоті Шаламе засяяли на червоному хіднику в Парижі

13 лютого 2024 18:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Зендея і Тімоті Шаламе засяяли на червоному хіднику в Парижі
Зендея на прем'єрі фільму "Дюна 2" в Парижі. Фото: instagram.com/louisvuitton/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Акторський каст фільму "Дюна 2" відвідав презентацію проєкту в Парижі. На червоний хідник вони з'явились у цікавих та тематичних образах.

Фото були опубліковані в instagram проєкту.

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Актори Зендея, Леа Сейду і Остін Батлер вдягли вбрання з колекцій Louis Vuitton на презентацію другої частини фільму "Дюна".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Найбільше вразила своїм виглядом саме Зендея, яка обрала для себе золотий рельєфний костюм, який складався з топу та спідниці на низкій посадці.

Акторка доповнила образ зібраним волоссям та  вінтажними сережками і браслетом Bulgari із золота, діамантів і смарагдів з колекції нью-йоркського антикварного дилера Joseph Saidian & Sons. Вартість цих коштовностей сягає понад 250 тисяч доларів.

Зендея на презентації "Дюна 2" в Парижі. Фото: instagram.com/louisvuitton/
Зендея на презентації "Дюна 2" в Парижі. Фото: instagram.com/louisvuitton/
Леа Сейду на презентації "Дюна 2" в Парижі. Фото: instagram.com/louisvuitton/
Леа Сейду на презентації "Дюна 2" в Парижі. Фото: instagram.com/louisvuitton/
Остін Батлер на презентації "Дюна 2" в Парижі. Фото: instagram.com/louisvuitton/
Остін Батлер на презентації "Дюна 2" в Парижі. Фото: instagram.com/louisvuitton/

Тімоті Шаламе, який виконав головну роль у фільмі, обрав більш стриманий образ. Він вдягнув вбрання від Givenchy, яке так і виблискувало золотом. Актор доповнив образ люксовим годинником Cartier Tank Cintrée з платиновим корпусом і каблучкою з білого золота та соколиного ока.

Зендея і Тімоті Шаламе на презентації "Дюна 2" в Парижі. Фото: instagram.com/DuneMovie/
Зендея і Тімоті Шаламе на презентації "Дюна 2" в Парижі. Фото: instagram.com/DuneMovie/

Раніше Марго Роббі з'явилась на хіднику премії в образ Барбі.

Також Тімоті Шаламе розповів, як він цілував Зендею та що відчував. Нагадаємо, що Зендея не вперше вражає сукнями, її образ на прем'єрі в Мексиці був надзвичайним.

фільм
Париж
актори
закордонні зірки
Зендея
Тімоті Шаламе
Прем'єра

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