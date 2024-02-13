Зендея і Тімоті Шаламе засяяли на червоному хіднику в Парижі

Зендея на прем'єрі фільму "Дюна 2" в Парижі. Фото: instagram.com/louisvuitton/

Акторський каст фільму "Дюна 2" відвідав презентацію проєкту в Парижі. На червоний хідник вони з'явились у цікавих та тематичних образах.

Фото були опубліковані в instagram проєкту.

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Актори Зендея, Леа Сейду і Остін Батлер вдягли вбрання з колекцій Louis Vuitton на презентацію другої частини фільму "Дюна".

Найбільше вразила своїм виглядом саме Зендея, яка обрала для себе золотий рельєфний костюм, який складався з топу та спідниці на низкій посадці.

Акторка доповнила образ зібраним волоссям та вінтажними сережками і браслетом Bulgari із золота, діамантів і смарагдів з колекції нью-йоркського антикварного дилера Joseph Saidian & Sons. Вартість цих коштовностей сягає понад 250 тисяч доларів.

Зендея на презентації "Дюна 2" в Парижі. Фото: instagram.com/louisvuitton/

Леа Сейду на презентації "Дюна 2" в Парижі. Фото: instagram.com/louisvuitton/

Остін Батлер на презентації "Дюна 2" в Парижі. Фото: instagram.com/louisvuitton/

Тімоті Шаламе, який виконав головну роль у фільмі, обрав більш стриманий образ. Він вдягнув вбрання від Givenchy, яке так і виблискувало золотом. Актор доповнив образ люксовим годинником Cartier Tank Cintrée з платиновим корпусом і каблучкою з білого золота та соколиного ока.

Зендея і Тімоті Шаламе на презентації "Дюна 2" в Парижі. Фото: instagram.com/DuneMovie/

Раніше Марго Роббі з'явилась на хіднику премії в образ Барбі.

Також Тімоті Шаламе розповів, як він цілував Зендею та що відчував. Нагадаємо, що Зендея не вперше вражає сукнями, її образ на прем'єрі в Мексиці був надзвичайним.